Expediční kamera se zastaví i ve Mšeně

Již po deváté zavítá do řady měst i městeček tento filmový festival aby zde promítl pásmo filmů z celého světa. Nejinak tomu bude i ve zdejším městě.

V sobotu 6. dubna tak od 15 hodin proběhne v místní sokolovně promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních zážitcích i sportech. V letošním roce se jedná tentokrát o šest snímků.

První z nich „Tupendeo“je ze švýcarské produkce a jak jinak pojednává o horolezeckém dobrodružství. Dva přátelé se vydávají v roce 2015 na prvovýstup hory Tupendeo v oblasti Kašmíru v indických Himalájích. Nález lezeckého materiálu těsně pod vrcholem jim odkrývá příběh z expedice roku 1992. Místní si jen matně vybavují jakousi tragickou událost. Situace se však opakuje a kousek pod vrcholem došlo k fatální nehodě. Boj o vrchol se pro jednoho z nich stal bojem o život a nekonečným čekáním na slitování.

Následovat bude „cyklistický“ film, a to britský „Dividend“, jenž rovněž pojednává o dvou přátelích. Ti se vydávají na kolech napříč Severní Amerikou. Během dlouhé cesty si sáhnou na opravdové dno, ale nezastaví je ani dlouhá cesta, ani bolest, smutek a komáři, a dokonce ani strach ze selhání.

Krátký americký snímek „Stumped“ pojednává o jedné touze dokázat zdánlivě nemožné. Maureen je lezkyně, bydlí v Coloradu a miluje zvířata, nezdravé jídlo a spaní v autě. A kromě toho se chystá vylézt cestu Days of Future Past obtížnosti 8+ . Jenže talent není všechno a Mo zjišťuje, že na sobě bude muset pracovat mnohem víc, než byla dosud zvyklá. Že bude muset poslouchat trenéra, posilovat, změnit životosprávu a trochu míň se flákat, a na to je až moc tvrdohlavá, takže je to boj. Jo, a mimochodem, nemá jednu ruku.

Je dnes ještě vůbec možné zažít opravdové dobrodružství, tak jako za starých časů a jen s papírovou mapou v ruce? Jaké to je, když se otec s dcerou na vlastní pěst vydají na peruánsko-brazilskou hranici až do nitra Amazonie ke kmeni Matsés, čelícímu tlaku civilizace a těžařských společností? O tom všem je český film „Matsés“ který diváky chvíli inspiruje a dojímá, a zároveň jim běhá mráz po zádech.

Kdo ví co je to packraft? Je to nafukovací loď, která je lehká tak, ji možno složit a hodit na záda. A co je to bikepacking? Moderní pojetí minimalistického cestování na kole. Parta tří dobrodruhů, jednoho fotografa a filmaře vyrazila na 300 km dlouhou šestidenní cestu bez jakékoliv podpory. Naplánovali výpravu spojující divoké řeky a přírodní cyklotraily v téměř nedotčené divočině Nového Zélandu. Jak to dopadlo o tom hovoří novozélandský film „Waiau Toa Odyssey“.

A konečně poslední snímek je o tom, že běh není jenom o sportu, ale také o útěku. Skupina slovenských ultraběžců se vydává po stopách Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera, kteří v roce 1944 utekli z pekla koncentračního tábora v Osvětimi a absolvovali 170 km dlouhou cestu do Žiliny, aby podali svědectví o systematickém vyvražďování Židů. Film „Kroky na hraně“ vypovídá o skutečnosti, že v tomto případě nebolí až tak nohy, ale vzpomínky…

Určitě všechny tyto zajímavé filmy nejenom pobaví, ale zejména seznámí s divokou přírodou a lidskou odvahou i vůlí jak něco dokázat či překonat zdánlivě nepřekonatelné překážky

