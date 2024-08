EXKLUZIVNĚ pro Mělnicko: Vyjádření bývalého radního pro dopravu Jindřicha Špergla

Turbulence na mělnickém úřadě stále neutichly a lidé mezi sebou řeší, proč v pondělí rezignoval Jindřich Špergl, dnes už bývalý radní pro dopravu. Ačkoliv na sociálních sítích padlo mnoho názorů, na žádný z nich Špergl nereagoval. Exkluzivně přes Mělnicko podal celé prohlášení.

Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,

opravdu jsem se nechtěl k mému konci v radě města nijak více vyjadřovat, nicméně zjevné lži a

nepravdy, které se šíří po sociálních sítích, mě k tomu donutily. Věřte mi, že opravdu nemám problém

a necítím žádnou hořkost v souvislosti s rozpadem současné koalice. Pouze mě mrzí forma, jakou

k tomu došlo a která nás vrací hluboko do politického středověku. Nicméně to je věcí těch, kteří cítili

potřebu to takto realizovat a jen mě utvrdili v tom, že opustit tuto koalici byl správný krok. Dokonce

chápu i jejich snahu mě v očích veřejnosti očernit, neboť nějak se takový krok odůvodnit musí. Proto

bych rád některé věci uvedl na pravou míru.

Předně během výkonu funkce jsem postupoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, aktivně

komunikoval s lidmi a nevyhýbal se ani nepopulárním tématům. Nikdy jsem v diskuzi nikoho neurazil

a vždy jsem ctil oponentní názor. Opravdu nemohu za to, že mí bývalí kolegové se komunikaci

s veřejností vyhýbali. Funkci jsem rozhodně nevykonával pro peníze, naopak se je snažil znovu

poskytnout pro prospěchy města, např. v podobě sponzoringu dopravy dětí zaměstnanců MÚ na

příměstském táboře, výletu pěstounů s dětmi, či výherců dětské olympiády. Nikdy jsem se nesnažil

dosavadní koalici nikterak rozbíjet, pouze jsem s některými kroky nesouhlasil, a to bylo zřejmě mylně

vykládáno jako diverze. Za to se omlouvám, ale skutečně jsem člověk s vlastním názorem a ne ovce

tupě následující stádo.

Tvrzené absence v práci jsou zcela nesmyslné. Svoji práci jsem vždy odvedl na 100 % a pokud jsem

nebyl často v kanceláři, tak jen protože jsem byl na stavbách, kontrolních dnech, inspekčních cestách

aj. Z mého pohledu se totiž doprava na Mělníku z křesla na radnici řídit nedá, musíte vyrazit do

terénu mezi lidi. Nemohu ani zapomenout na víkend strávený na technoparty, kdy se povedlo ve

spolupráci s organizátory a policií tuto akci bez větších problémů zvládnout.

Co musím rezolutně odmítnout, je tvrzení, že dopravní projekty nejsou připravené a že jsem svoji

práci nezvládal. Jak jinak si vysvětlit fakt, že se nyní spouští investice převážně do dopravní

infrastruktury města a tyto zcela svým objemem převýší všechny ostatní. Vedení města má k dispozici

vše tzv. na stříbrném podnose a může budovat a stavět, někteří bývalí kolegové i slušně vydělávat. Při

tom všem, co se v dopravní oblasti povedlo se samozřejmě vyskytly i chyby, ke kterým jsem se přiznal

a veřejně omluvil. Nikdo nejsme bez chyb, avšak chybami se učíme.

Na ty 2 roky usilovné práce budu vždy vzpomínat jako na šťastné období života, kdy jsem se seznámil

se skvělými lidmi. Jsem rád, že i díky mně stále jezdí mšenská lokálka, opravila se řada silnic a

chodníků, začne se řešit nedostatek parkovacích míst, hlídat neoprávněný vjezd nákladních vozidel na

Bezručovu ulici, připravili se velké dopravní projekty a vznikla např. legální sprejerská zeď. Všem, kteří

pochybují o mé činnosti, prosím pusťte si záznam ustavujícího zastupitelstva, kde jsem na rozdíl od

tehdejších kolegů, jasně definoval, co chci ve funkci vykonat a porovnejte to s tím, co se povedlo.

Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, stalo se to, co se mělo stát, ale je to jen politika, boj o moc a

peníze. To však není důležité, hlavní jsou zdraví a láska. Děkuji za vaši podporu, kterou mi, jak

osobně, tak na sociálních sítích vyjadřujete. To mě jen utvrzuje v přesvědčení, že jsem to nedělal až

tak špatně. Slibuji vám, že i nadále budu v roli zastupitele dělat to nejlepší pro Mělník. Komu chci

poděkovat především jsou zaměstnanci MÚ Mělník, kteří odvádí skvělou práci pro nás všechny. Mé

přesvědčení, že si zaslouží lepší zacházení a podmínky pro práci, stále trvá. Tak ať je to DOMAOK a za

2 roky se těším na viděnou.