Dvě nehody během jediného odpoledne: Auto skončilo na střeše, motorkář v nemocnici
Páteční odpoledne bylo na Mělnicku ve znamení dvou dopravních nehod, které zaměstnaly policii, hasiče i záchranáře. Nejprve havarovalo osobní auto na dálnici D8 u Ledčic, kde se z dosud neobjasněných důvodů převrátilo na střechu. Policie musela úsek ve směru na Ústí nad Labem krátce uzavřít, provoz se ale podařilo poměrně rychle obnovit. Posádka vozu utrpěla pouze lehká zranění a záchranné složky následně zajistily odstranění havarovaného auta.
Další nehoda se stala krátce před 16. hodinou na silnici I/9 poblíž obce Kly. Při střetu osobního automobilu s motocyklem se zranil mladý motorkář narozený v roce 2006. Podle policie byli oba řidiči po dechové zkoušce střízliví. Okolnosti nehody policisté dál vyšetřují, přičemž první informace naznačují možné pochybení řidiče osobního auta.
Motorkáře se zraněním hrudníku převezli záchranáři do nemocnice v Mělníku na chirurgické oddělení.
Fotografie je pouze ilustrační.