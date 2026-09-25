Dvanáct obcí bez pitné vody. Ve vodě je nadlimitní množství olova
ODOLENA VODA – POSTŘIŽÍN – Obyvatelé dvanácti obcí a lokalit ve Středočeském kraji nesmějí až do odvolání používat vodu z vodovodu k pití ani k vaření. Kontrolní odběry ve čtvrtek 24. září odhalily ve vodě z vodojemu Odolena Voda nadlimitní koncentraci olova. Zasažená oblast zahrnuje mimo jiné Postřižín, Odolenu Vodu, Klecany, Zdiby nebo Vodochody.
Problém se týká vody dodávané z vodojemu Odolena Voda do Hoštic, Husince, Klíčan, Klecan, Máslovic, Odoleny Vody, Postřižína, Řeže, Sedlce, Větrušic, Vodochod a Zdib. Celkem jde o oblast, ve které žije více než 20 tisíc lidí.
Limit byl překročen několikanásobně
Hygienický limit pro obsah olova v pitné vodě činí 10 mikrogramů na litr. Při čtvrtečních odběrech byly u dvou z dvanácti vzorků naměřeny hodnoty 29,5 a 24,4 mikrogramu na litr. Voda proto podle Středočeských vodáren v současnosti nesplňuje požadavky na pitnou vodu.
Vodárny začaly kvalitu vody intenzivněji sledovat už po předchozích nálezech olova ve vodovodní síti. Tehdejší výsledky ale podle společnosti zůstávaly v povolených mezích. Ještě mezi 14. a 16. zářím byly odebrány vzorky na zdrojovém vodojemu a dalších vodojemech na hlavním přivaděči a všechny vyhověly limitům.
Vodu lze používat na hygienu
Zákaz se týká pití, vaření a přípravy pokrmů. K osobní hygieně, úklidu, splachování a dalším sanitárním účelům mohou lidé vodu používat bez omezení.
Středočeské vodárny zároveň uvádějí, že vzhledem k nízké akutní toxicitě olova nepředstavuje náhodná či krátkodobá konzumace podle jejich vyjádření bezprostřední ohrožení zdraví. Hygienici ale upozorňují, že citlivější skupiny, například kojenci nebo těhotné ženy, mohou být vůči dlouhodobé expozici zranitelnější.
Pitná voda je k dispozici z cisteren
Kvůli rozsahu zasaženého území není podle vodáren možné zajistit náhradní zásobování pitnou vodou pro všechny domácnosti. Cisterny proto směřují především k prioritním objektům, jako jsou školy, mateřské školy a zdravotnická zařízení. V některých obcích jsou k dispozici také cisterny s pitnou vodou pro obyvatele.
Obyvatelé, kteří nemají přístup k cisterně, mají podle hygieniků používat balenou vodu.
Vodárny hledají zdroj kontaminace
Středočeské vodárny uvedly, že mají podezření na pravděpodobný externí zdroj kontaminace. Podle společnosti již byla přijata provozní opatření, která mají zabránit další kontaminaci vody. Konkrétní zdroj však zatím veřejně neuvedla.
Kontroly budou nyní výrazně častější. Vodárny oznámily, že množství olova budou nově sledovat ve všech vzorcích hlášených do systému, tedy celkem 58krát ročně místo dosavadních pěti kontrol.
Zákaz používání vody k pití a vaření zatím platí do odvolání. O tom, kdy bude voda znovu označena za zdravotně nezávadnou, rozhodnou hygienici na základě dalších výsledků rozborů.
Dotčené obce a lokality: Hoštice, Klíčany, Postřižín, Větrušice, Husinec, Máslovice, Řež, Vodochody, Klecany, Odolena Voda, Sedlec a Zdiby.
Zdroj: Středočeské vodárny