Důchodová reforma má od poslanců zelenou. Zajistí se tak férové důchody dnešním seniorům

Současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný. Prodlužuje se doba

dožití a zvyšuje se podíl seniorů nad 65 let. Lidé častěji studují a nastupují do práce

později, než tomu bylo dříve, a rodí se méně dětí, než tomu bylo zvykem u našich

rodičů nebo babiček. Chceme-li pro další generace v České republice zajistit

důstojné stáří, jsou úpravy důchodového systému reagující na změny ve

společnosti nezbytné. Dnes v Poslanecké sněmovně proběhlo třetí, tedy závěrečné,

čtení návrhu MPSV. Reforma byla přijata s některými pozměňovacími návrhy.



„Důchodová reforma, na níž pracovala řada odborníků, představuje nevyhnutelnou

změnu, na kterou nikdo před námi neměl dlouhá léta odvahu. Díky reformě zajistíme

důstojné a férové důchody nejen dnešním seniorům, ale i jejich potomkům. Zároveň platí,

že současných důchodců se reforma nijak nedotkne a její náběh bude postupný. Každý

rok v lednu se budou důchody i nadále zvyšovat o inflaci a třetinu růstu reálné mzdy,“

zdůraznil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Níže přinášíme přehled konkrétních prvků, které důchodová reforma přináší. Pro více

přehledných informací také můžete navštívit web Pojďme si to říct.

Věk odchodu do důchodu bude předvídatelný

Důchodový věk bude lépe odrážet postupný očekávaný nárůst věku dožití, který je

transparentním a nezpochybnitelným demografickým ukazatelem. Podle aktuálních

prognóz ČSÚ se věk dožití bude ještě více prodlužovat, a to mimo jiné díky rozvoji

medicíny nebo zlepšování pracovního prostředí. Ostatně tento pozitivní trend je

pozorovatelný již přibližně 30 let a důchodový věk se postupně zvyšuje již od roku 1996.

Důchodový věk bude zastropován na 67 letech. Této hranice se dosáhne nicméně až

v roce 2056 u osob narozených v roce 1989. Reforma navíc reflektuje návrh České

demografické společnosti, podle kterého důchodový věk poroste o jeden měsíc ročně.

Původně se počítalo se dvěma měsíci.

Praha 8. listopadu 2024

„Nejaktuálnější prognózy ve spojitosti se všemi opatřeními, která přináší důchodová

reforma i předchozí přijatá opatření, ukazují, že je tato úprava možná. Posouvat věk

odchodu do důchodu je nutné. I po reformě to ale budeme dělat pomaleji než dosud, kdy

u mužů roste důchodový věk již od roku 1996 o 2 měsíce ročně a u žen až o 6 měsíců

ročně,“ řekl ministr Jurečka.

Rodinný vyměřovací základ ocení výchovu dětí a péči o závislé osoby

Další novinku představuje rodinný vyměřovací základ. Ten ocení výchovu dětí a péči

obecně, čímž přímo řeší příčinu nízkých penzí u pečujících. Na takovou osobu se pro

potřeby výpočtu důchodu bude po dobu péče nahlížet tak, jako by pobírala průměrnou

mzdu. Pokud bude pečující také pracovat, jeho skutečný výdělek se k rodinnému

vyměřovacímu základu přičte.

Tento systém postupně nahradí výchovné. Stále ale platí, že výchovné zůstane každému,

komu již bylo přiznáno a také ženám, které vychovají tři a více dětí.

Lidé pracující v nejnáročnějších profesích půjdou dříve do důchodu

Důchodová reforma nezapomíná na ty, kteří trávili velkou část profesního života rizikovou

prací. Všechny osoby pracující na pracovištích s přítomností rizik kategorie 4 podle

zákona o ochraně veřejného zdraví budou zvýhodněni formou snížení důchodového věku.

Bude možné získat nárok na snížení důchodového věku maximálně o 15 měsíců při

odpracování 2 200 směn. Snížení věku až o 30 měsíců bude možné po odpracování

4 400 směn, což odpovídá asi 20 letům práce.

Návrh pamatuje také na osoby na pracovištích s přítomností rizik kategorie 3, tito lidé

budou mít nárok na příspěvek zaměstnavatele do třetího pilíře.

Pracující senioři budou více zvýhodněni

Důchodová reforma obsahuje řadu motivačních prvků. Návrh si váží těch, kteří chtějí

pracovat déle. Proto stát pracujícím důchodcům odpustí zaměstnanecké sociální

pojištění. „Reforma myslí na zvýšení motivace lidí, kteří chtějí a mohou pracovat

v seniorním věku. Právě na vrcholu své kariéry mají lidé trhu práce stále co nabídnout,

zejména pak své bohaté celoživotní zkušenosti a expertízu. Profitovat pak mohou nejen

Praha 8. listopadu 2024

oni sami v podobě dalšího příjmu, ale také třeba samotné firmy,“ uvedl ministr Jurečka.

Důchodová reforma předpokládá nahrazení trvalého zvyšování důchodů o malé částky

snížením sazby pojistného o 6,5 % pro všechny starobní důchodce s výdělečnou činností.

V případě OSVČ bude sníženo pojistné také o 6,5 %. Sazba pojistného placeného

zaměstnavatelem zůstane zachována.

Minimální výše důchodu dvojnásobně vzroste

Reformou dojde téměř ke zdvojnásobení minimální výše základní a procentní výměry

starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na částku

odpovídající 20 % průměrné mzdy.

Další úpravy směřující k udržitelnosti systému

Mezi další změny, které jsou součástí důchodové reformy, patří také zavedení

polovičního krácení procentní výměry předčasného starobního důchodu u osob,

které získaly aspoň 45 let doby pojištění. Dojde také k prodloužení lhůty pro obnovu

nároku na vdovský či vdovecký důchod. Ta bude opět činit 5 let, což umožní většímu

okruhu vdov a vdovců čerpat pozůstalostní důchod.

Od roku 2027 se také budou moci manželé nebo partneři dobrovolně rozhodnout, že

si rozdělí dosažené vyměřovací základy napůl za období, kdy oba pracovali s účastí

na pojištění. Při výpočtu důchodu se na ně bude v tomto období pohlížet tak, jako by měli

stejný příjem. Opatření má za cíl zajistit vyšší důchod partnerovi, který měl nižší příjem

v produktivním věku.

Do výpočtu důchodů se bude nově započítávat také úspěšně dokončené doktorské

studium, pro které bude zaveden nový typ náhradní doby pojištění.

Reformou se důchody přizpůsobí postupnému stárnutí společnosti. Od roku 2026 až

do 2035 se tak bude postupně snižovat zápočet osobního vyměřovacího základu do první

redukční hranice, a to na 90 % pro důchody přiznávané v roce 2035 a později. Také

procento za rok pojištění se sníží z 1,5 % na 1,45 % pro důchody přiznané v roce 2035

a později. Průměrná výše nově přiznávaných důchodů i přes toto opatření stabilně

poroste, za 10 let přibližně o 10 tisíc korun