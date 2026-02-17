Dopravní situace na Mělnicku: Buďme ohleduplní

Pondělní ráno přineslo na silnice v regionu několik vážných komplikací. Na dálnici D8 u Postřižína ve směru na Ústí nad Labem došlo k hromadné nehodě, při níž se postupně střetlo pět osobních vozidel a čtyři nákladní auta. Událost si vyžádala zásah všech složek integrovaného záchranného systému a doprava byla na několik hodin zcela zastavena. Plný provoz byl obnoven až před polednem.
Komplikace hlásily také Kralupy nad Vltavou. Po návratu sněžení zde došlo k čelní srážce osobního vozu značky Škoda s nákladním autem.. Záchranáři a policisté následně zasahovali i v Lobči, kde osobní automobil značky Volkswagen narazil do mostku.
Tyto nehody znovu ukazují, jak rychle se může situace na silnicích změnit při zhoršení počasí. Návrat sněhu a kluzké vozovky výrazně zvyšují riziko kolizí, a to nejen na dálnicích, ale i na silnicích nižších tříd.
Pokud řídíte, myslete na to, že:
- kluzká vozovka prodlužuje brzdnou dráhu
- mlha a sníh snižují viditelnost
- i malá nehoda může způsobit velké kolony a ohrozit ostatní
Stejně tak i chodci by měli zvýšit obezřetnost: reflexní prvky a opatrný vstup do vozovky mohou zachránit zdraví. Buďme k sobě ohleduplný.