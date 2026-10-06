Mělník

Dopravní hřiště v Mlazicích je po rekonstrukci znovu otevřené. Nabízí nový povrch i další možnosti

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Dopravní hřiště v mělnických Mlazicích je po rekonstrukci znovu přístupné veřejnosti. Areál dostal nový asfaltový povrch a nabídne lepší podmínky nejen pro dopravní výchovu, ale také pro sport a volný čas.

Původní povrch už nebyl v ideálním stavu, a jeho obnova proto přinesla jednu z nejvýraznějších změn celého areálu. Nová plocha je vhodná nejen pro jízdu na kole a koloběžce, ale také pro kolečkové brusle.

Nový povrch i změny na hřišti

Rekonstrukce se netýkala pouze samotného povrchu. V areálu přibyla také nová kruhová křižovatka a další prvky, které mohou dětem pomoci při praktickém nácviku dopravních situací. Při obnově hřiště se přitom počítalo také s tím, aby jeho uspořádání odpovídalo situacím, se kterými se děti setkávají v běžném provozu.

Dopravní hřiště tak zůstává místem, kde si děti mohou bezpečně procvičit pravidla silničního provozu. Zároveň ale jeho využití už dávno nekončí u dopravní výchovy.

Místo pro sport i volný čas

Součástí areálu jsou také workoutové prvky, prolézačky a další možnosti pro pohyb. Díky novému hladkému povrchu se rozšířilo také využití hřiště pro jízdu na kolečkových bruslích.

Z původně úzce zaměřeného dopravního hřiště se tak postupně stává víceúčelový prostor, který mohou využívat děti i další návštěvníci. Areál se nachází v Mlazicích na adrese Karoliny Světlé 595.

V areálu působí také Smajlíček

Prostor využívá také volnočasové centrum Smajlíček Mělník. Organizace se zaměřuje především na bezpečné zázemí a volnočasové aktivity pro děti a mladé lidi. Centrum přímo uvádí dopravní hřiště v Mlazicích jako místo svého působení.

Dopravní hřiště tak může sloužit nejen při výuce dopravních pravidel, ale také jako zázemí pro nejrůznější volnočasové aktivity a akce.

Rekonstrukce stála více než tři miliony korun

Podle informací zveřejněných prostřednictvím ČTK trvaly stavební práce přibližně čtyři týdny a náklady na rekonstrukci přesáhly tři miliony korun.

Hřiště přitom není určeno pouze pro děti z Mělníka. V minulosti ho využívaly také školy z okolních obcí při dopravní výchově a praktické výuce.

Nový povrch by tak měl přinést příjemnější prostředí jak pro školní výuku, tak pro každodenní volnočasové využití.

Kde dopravní hřiště najdete?

Dopravní hřiště se nachází v mělnické části Mlazice na adrese Karoliny Světlé 595. Podle aktuálních informací Smajlíčku je areál otevřen také veřejnosti.

Po rekonstrukci tak mají návštěvníci k dispozici obnovený prostor, který kombinuje dopravní výchovu, sport a další možnosti aktivního trávení volného času.

Zdroj: ČTK / Metro.cz , Město Mělník
Fotografie převzato: FB město Mělník 

Dopravní hřiště mohou díky novému povrchu využívat například i bruslaři
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