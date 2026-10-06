Dopravní hřiště v Mlazicích je po rekonstrukci znovu otevřené. Nabízí nový povrch i další možnosti
Dopravní hřiště v mělnických Mlazicích je po rekonstrukci znovu přístupné veřejnosti. Areál dostal nový asfaltový povrch a nabídne lepší podmínky nejen pro dopravní výchovu, ale také pro sport a volný čas.
Původní povrch už nebyl v ideálním stavu, a jeho obnova proto přinesla jednu z nejvýraznějších změn celého areálu. Nová plocha je vhodná nejen pro jízdu na kole a koloběžce, ale také pro kolečkové brusle.
Nový povrch i změny na hřišti
Rekonstrukce se netýkala pouze samotného povrchu. V areálu přibyla také nová kruhová křižovatka a další prvky, které mohou dětem pomoci při praktickém nácviku dopravních situací. Při obnově hřiště se přitom počítalo také s tím, aby jeho uspořádání odpovídalo situacím, se kterými se děti setkávají v běžném provozu.
Dopravní hřiště tak zůstává místem, kde si děti mohou bezpečně procvičit pravidla silničního provozu. Zároveň ale jeho využití už dávno nekončí u dopravní výchovy.
Místo pro sport i volný čas
Součástí areálu jsou také workoutové prvky, prolézačky a další možnosti pro pohyb. Díky novému hladkému povrchu se rozšířilo také využití hřiště pro jízdu na kolečkových bruslích.
Z původně úzce zaměřeného dopravního hřiště se tak postupně stává víceúčelový prostor, který mohou využívat děti i další návštěvníci. Areál se nachází v Mlazicích na adrese Karoliny Světlé 595.
V areálu působí také Smajlíček
Prostor využívá také volnočasové centrum Smajlíček Mělník. Organizace se zaměřuje především na bezpečné zázemí a volnočasové aktivity pro děti a mladé lidi. Centrum přímo uvádí dopravní hřiště v Mlazicích jako místo svého působení.
Dopravní hřiště tak může sloužit nejen při výuce dopravních pravidel, ale také jako zázemí pro nejrůznější volnočasové aktivity a akce.
Rekonstrukce stála více než tři miliony korun
Podle informací zveřejněných prostřednictvím ČTK trvaly stavební práce přibližně čtyři týdny a náklady na rekonstrukci přesáhly tři miliony korun.
Hřiště přitom není určeno pouze pro děti z Mělníka. V minulosti ho využívaly také školy z okolních obcí při dopravní výchově a praktické výuce.
Nový povrch by tak měl přinést příjemnější prostředí jak pro školní výuku, tak pro každodenní volnočasové využití.
Kde dopravní hřiště najdete?
Dopravní hřiště se nachází v mělnické části Mlazice na adrese Karoliny Světlé 595. Podle aktuálních informací Smajlíčku je areál otevřen také veřejnosti.
Po rekonstrukci tak mají návštěvníci k dispozici obnovený prostor, který kombinuje dopravní výchovu, sport a další možnosti aktivního trávení volného času.
Zdroj: ČTK / Metro.cz , Město Mělník
Fotografie převzato: FB město Mělník