Dočasná úprava přístupů do Nemocnice Mělník

Ke dni 8. dubna eviduje krajská hygienická stanice v okrese Mělník 52 potvrzených onemocnění novým typem koronaviru, 4 vyléčené, 0 mrtvých. Jedná se o počtu 47,99 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Situace ve městě Mělníku se zatím nezměnila, zatím jde o jeden potvrzený případ.

Na základě mimořádného opatření MZČR, a s ohledem na zvyšující se výskyt onemocnění COVID-19 v České republice, se za účelem zajištění zdraví a bezpečnosti pacientů i zdravotníků od 6. dubna omezuje vstup do Nemocnice Mělník.

Pro pacienty a dodavatele nemocnice bude určen vstup hlavní branou z ulice Nemocniční. Zde bude u každé vstupující osoby proveden screening s cílem rozpoznání potencionálních příznaků COVID-19. Pro zaměstnance nemocnice bude určen vstup z parkoviště u ulice Pražská (vedle polikliniky). Ostatní vstupy, a to včetně hlavního vchodu do polikliniky, budou uzavřeny. Do budovy polikliniky se bude možné dostat spodním vchodem z areálu Nemocnice, nově bude navíc zřízen vchod k pediatrii, ten se nachází na boku polikliniky (v areálu) naproti pavilonu A – chirurgie. Chápeme, že tato omezení přinesou nejen pacientům jisté nepohodlí, ale péče o zdraví je v Nemocnici Mělník na prvním místě.

Děkujeme za pochopení a respektování opatření.

TS