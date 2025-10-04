Do Sněmovny se jako jediný z Mělnicka dostal Petr Kowanda. Plánuje hájit zájmy regionu

Mělnický místostarosta Petr Kowanda míří do Sněmovny. Věří si i na tři veřejné funkce najednou
Třicetiletý místostarosta Mělníka Petr Kowanda se stává novým poslancem Poslanecké sněmovny. V letošních volbách získal v rámci hnutí ANO 2011 na Mělnicku nejvíce preferenčních hlasů a v celém Středočeském kraji se s výsledkem 3 540 hlasů zařadil mezi třetinu nejúspěšnějších kandidátů.
Kowanda si díky tomu připisuje další politický milník ve své kariéře, kterou začínal jako nejmladší radní a posléze místostarosta v historii Mělníka. Momentálně zastává rovněž mandát krajského zastupitele. Novou funkci chce skloubit se stávajícími rolemi, které zatím neopustí. Podle něj je vše otázkou efektivního rozdělení práce uvnitř koalice. Na mělnické radnici přejde na částečný úvazek a jeho kompetence se upraví tak, aby bylo možné vše zvládnout bez dopadu na chod města.
Souběžné působení ve Středočeském kraji vnímá jako dlouhodobě zvládnutelné – zastupitelstvo se schází jen několikrát do roka, což podle něj významně nezasahuje do dalších povinností. Práci ve výborech plánuje vykonávat i nadále.
Podle Kowandy stojí za jeho silným volebním výsledkem dlouhodobá snaha o otevřenou a přímou komunikaci s lidmi. Politický úspěch bere jako závazek vůči voličům a zároveň jako motivaci do další práce. Věk nepovažuje za překážku, naopak podle svých slov vnímá mladost jako výhodu, která ho nutí se neustále posouvat vpřed. „Negativní názory mě neodrazují, spíš mě baví – beru je jako výzvu a motivaci na sobě pracovat,“ říká.
Jako nový poslanec chce navázat na témata, která řeší i v komunální politice. Prioritou je pro něj především školství, mladá generace a dostupné bydlení. Tyto oblasti podle něj úzce souvisejí i s energetickou politikou státu, zejména s cenami energií, které vnímá jako zásadní překážku pro řadu mladých rodin.
Současně plánuje ve Sněmovně aktivně hájit zájmy svého regionu. Jako výhodu vnímá to, že zůstává i nadále ve funkci místostarosty. Pravidelný kontakt s občany podle něj umožňuje lépe reagovat na konkrétní problémy, které mohou mít dopad na celou legislativu.
Za největší problémy Mělnicka považuje především dopravní situaci, nedostatečné kapacity ve školkách a základních školách, problematiku dostupného bydlení a také financování nepedagogických pracovníků ve školství. Právě těmto oblastem se chce věnovat jako první.