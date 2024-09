Do prvních tříd nastoupilo v Mělníku přes 250 dětí

Město Mělník je zřizovatelem šesti základních škol a pěti mateřských škol. Celkem do nich chodí přes tři tisíce dětí. O vše, co pro své vzdělávání potřebují, tedy od výuky přes obědy, školní družiny nebo úklid, se stará zhruba 630 pedagogických a nepedagogických pracovníků.

„ Moc děkujeme všem zaměstnancům za to, že připravili vše pro další školní rok. Jsem rád, že se v době prázdnin podařilo dokončit i některé důležité investice a nikde jsme nemuseli složitě hledat náhradní a dočasná řešení. Žákům přeji do startu školního roku mnoho zdaru,“ uvedl starosta města Tomáš Martinec.

Prvňáčků je v letošním roce více než 250. „Letos se povedlo umístit do základních i mateřských škol nakonec všechny děti. Dokonce jsme dodrželi takzvanou spádovost. Děti tedy chodí do nejbližší školy. Podařilo se to s maximálním úsilím ředitelek a ředitelů škol i přesto, že, podobně jako většina měst ve Středočeském kraji, čelíme takzvané spádové turistice, kdy si rodiny kvůli umístění do školy dočasně mění trvalé bydliště,“ uvedl místostarosta Petr Kowanda.

Nezanedbatelnou součástí péče o děti ve školách je také stravování a provoz školních družin a klubů. Jídelny ve školách a školkách mají celkovou kapacitu přes 3300 jídel denně. „Pro zajímavost ve školním roce 2023/2024 uvařily jen Školní jídelny Pražská a Fügnerova, které se starají o stravování na základních školách, celkem 236 450 obědů. Obě jídelny vydaly dohromady zhruba 9 tun zeleniny a 8 tun ovoce,“ podotýká Petr Kowanda.

Z průběžného porovnávání situace na školách v podobně velkých městech si Mělník stojí v mnoha ohledech velmi dobře. „Týká se to, jak investic do oprav a vybavení škol, tak i třeba podmínek pro pedagogy,“ vyzdvihuje starosta města Tomáš Martinec.

Město Mělník letos investuje do oprav, rekonstrukcí a vybavení škol zhruba 25 milionů korun. „Pro většinu stavebních prací jsme využili prázdnin, abychom ředitelům škol nepřidělávali zbytečné starosti a nenarušovali výuku,“ podotýká Petr Kowanda. V průběhu července a srpna proto probíhaly stavební práce v mateřských školách Motýlek, Zvoneček, Pohádka a Čtyřlístek. Investuje se také do všech šesti základních škol i do Školní jídelny. „Z letošních 25 milionů korun směřují největší částky na opravu fasády ZŠ Seiferta, na opravu kotelny pro základní školu se speciálními třídami, opravu sociálních zařízení na ZŠ Jindřicha Matiegky a do hřiště v Mateřské škole Pohádka v ulici Slovany. Pracujeme také na novém hřišti v Mateřské škole Čtyřlístek za zhruba 5 milionů korun,“ informoval Petr Kowanda. „Důležitým plánovaným projektem je také stavba budovy pro dvě dětské skupiny s kapacitou téměř 50 dětí na sídlišti Sportovní,“ připomíná s tím, že se připravuje rozšiřování počtů tříd i na základních školách.