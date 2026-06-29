Kralupsko Kralupy nad Vltavou Mělnicko Mělník TOP Zprávy

Do Kralup se vrací pivovarnická tradice. Historický pivovar znovu ožívá

Pepa Kowanda 1385 Přečtení

Po téměř půl století se v Kralupech nad Vltavou znovu vaří pivo. Zrekonstruovaný historický pivovar zahajuje provoz a navazuje na dlouhou tradici místního pivovarnictví. Rozsáhlá obnova objektu vyšla na přibližně 440 milionů korun a moderní technologie už jsou připraveny na první várky.

Nový pivovar bude nabízet několik značek piva, které odkazují na historii města. Mezi nimi nechybí světlý ležák Bohemia, jenž se v Kralupech vařil už v 19. století. Sortiment doplní také piva Vltavan, Rafka nebo Kralupol, jejichž názvy připomínají místní historii i průmyslovou tradici regionu.

Majitel pivovaru vysvětluje, že výroba probíhá na zcela nové varně vybavené moderní technologií z nerezové oceli. Díky tomu je možné připravovat více druhů piv a zároveň zachovat vysokou kvalitu výroby.

Obnovení pivovaru vítají i místní obyvatelé. Starší generace si ještě pamatuje dobu, kdy se v Kralupech pivo běžně vařilo, a věří, že se podaří navázat na jeho někdejší dobrou pověst. Poslední pivo zde bylo uvařeno v roce 1979, od té doby město vlastní pivovar nemělo.

První várky nových piv projdou v průběhu července ochutnávkami. Teprve poté se dostanou k veřejnosti. Vedení města i provozovatelé chtějí mít jistotu, že zákazníkům nabídnou pivo, které bude důstojným pokračováním kralupské pivovarnické tradice.

Fotografie je pouze ilustrační.

Počet přečtení: 994

Přečtěte si také:

Poslední léto ve starém kabátě. Mělnické koupaliště čeká velká proměna

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poslední léto ve starém kabátě. Mělnické koupaliště čeká velká proměna

Podívejte se: Tyto kulturní akce vás čekají v červnu

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podívejte se: Tyto kulturní akce vás čekají v červnu

Viniční dům nad Vrázovkou: Jak moc lidé chtějí změnu prostoru v centrum?

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viniční dům nad Vrázovkou: Jak moc lidé chtějí změnu prostoru v centrum?