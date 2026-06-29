Do Kralup se vrací pivovarnická tradice. Historický pivovar znovu ožívá
Po téměř půl století se v Kralupech nad Vltavou znovu vaří pivo. Zrekonstruovaný historický pivovar zahajuje provoz a navazuje na dlouhou tradici místního pivovarnictví. Rozsáhlá obnova objektu vyšla na přibližně 440 milionů korun a moderní technologie už jsou připraveny na první várky.
Nový pivovar bude nabízet několik značek piva, které odkazují na historii města. Mezi nimi nechybí světlý ležák Bohemia, jenž se v Kralupech vařil už v 19. století. Sortiment doplní také piva Vltavan, Rafka nebo Kralupol, jejichž názvy připomínají místní historii i průmyslovou tradici regionu.
Majitel pivovaru vysvětluje, že výroba probíhá na zcela nové varně vybavené moderní technologií z nerezové oceli. Díky tomu je možné připravovat více druhů piv a zároveň zachovat vysokou kvalitu výroby.
Obnovení pivovaru vítají i místní obyvatelé. Starší generace si ještě pamatuje dobu, kdy se v Kralupech pivo běžně vařilo, a věří, že se podaří navázat na jeho někdejší dobrou pověst. Poslední pivo zde bylo uvařeno v roce 1979, od té doby město vlastní pivovar nemělo.
První várky nových piv projdou v průběhu července ochutnávkami. Teprve poté se dostanou k veřejnosti. Vedení města i provozovatelé chtějí mít jistotu, že zákazníkům nabídnou pivo, které bude důstojným pokračováním kralupské pivovarnické tradice.
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