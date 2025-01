Do dvou let město opraví zanedbané koupaliště

Mělnické koupaliště, které naposledy prošlo zásadnější rekonstrukcí v roce 2000,

se dočká letos investice ve výši 20 milionů korun, další pak v roce 2026. Aktuálně

je zatím připravena architektonická studie, finální podobu však dostane areál až po

zpracování projektu. V průběhu jeho přípravy město bude debatovat na toto téma

s občany.

„Práce jsou naplánované do několika etap. Neměly by ale narušit letní provoz

areálu. Proto začnou až po skončení sezony 2025, kdy počítáme s obnovou bazénů.

Další práce budou navazovat v roce 2026. Počítá se s kompletní úpravou areálu

včetně komunikací i zázemí pro návštěvníky, popsal místostarosta města Petr

Kowanda. Ten dodal, že současným požadavkům nevyhovují nejen sociální

zařízení a šatny, ale například ani chodníky nebo zeleň. „S veřejností budeme

debatovat také o tom, jaké atrakce budou zachovány, a které by tam chtěli lidé nově

mít. Inspiraci určitě čerpáme i z podobných areálů v jiných městech,“ upřesnil dále.

„V posledních více než dvaceti letech se prováděla jen běžná údržba a menší

opravy. Město nyní do veřejného prostoru a veřejného majetku investuje výrazně

více než v minulosti. Koupaliště si rekonstrukci po letech chátrání rozhodně

zaslouží a slyšíme to i od Mělničanů,“ vysvětlil Petr Kowanda důvody, proč se

město k tomuto kroku rozhodlo.