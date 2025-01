Do Centra sociálních služeb Mělník směřují investice

Do Centra sociálních služeb, které na Mělníku funguje od roku 2000, se v minulosti kromě běžné údržby příliš neinvestovalo. To se ale mění. Zásadní úpravy tam probíhaly loni a plánují se i na letošní rok. Počítá s tím i rozpočet města schválený na konci loňského roku zastupitelstvem, který vyčlenil na investice do domova 28,5 milionu korun. To vše se pochopitelně odrazí i v úrovni služeb poskytovaných klientům.

„Mělnické centrum sociálních služeb patří svou koncepcí a kvalitou poskytovaných služeb mezi nejlepší organizace tohoto typu v národním měřítku. O služby je velký zájem a s jejich kvalitou je i velká spokojenost ze strany klientů. Udržet vysoký standard vyžaduje samozřejmě pravidelné a koncepční investice. Centrum si pod vedením současné ředitelky Drahomíry Pavlíkové vytváří rezervy ve vlastním investičním fondu a za ně z velké části financuje opravy majetku. Samotný provoz samozřejmě není jen o ekonomice, ale hlavně o kvalitním kolektivu a úrovni poskytovaných služeb,“ vyzdvihl fungování centra radní pro sociální oblast Tomáš Trejbal.

Opravy se v loňském a letošním roce týkají především koupelen a balkonů, přibylo například ale také i jezírko v zahradě a výměny se také dočkaly rozvody teplé vody. Nová je i výdejna obědů pro terénní služby. Klientům se tak zvýší komfort a zároveň se budova ochrání před vodou, která ji ohrožovala zejména kvůli nekvalitní hydroizolaci na balkonech.

První etapa rekonstrukcí koupelen v Domově Penzion, což je jedna ze tří částí areálu, se uskutečnila loni. Opravilo se jich 46 z celkového počtu 72. Na tuto první etapu bylo vyčleněno 8 milionů korun. Druhá etapa začala také loni, aktuálně tedy budou probíhat práce jen už na zhruba 20 koupelnách. Náklady na tuto druhou etapu (26 koupelen) byly vyčísleny na zhruba 3,9 milionu korun. Všechny budou kompletně bezbariérové. Stejný proces čeká také koupelny Domově Ludmila, kterých je 92. V tomto případě byla vysoutěžena cena 13,1 milionů korun. Část těchto nákladů pokryje investiční fond Centra sociálních služeb Mělník a na část (zhruba 15 milionů korun) má město přislíbené také dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Letos na jaře se v Domově Ludmila počítá také s opravou zhruba jedné třetiny balkonů. „Povrchem zde prosakovala voda do nosných konstrukcí budovy, takže je nutné vyměnit hydroizolaci a položit novou dlažbu,“ upřesňuje ředitelka centra Drahomíra Pavlíková. Náklady na tyto práce dosáhnou téměř 5 milionů korun.

Domov Ludmila získá před koncem roku 2025 zároveň nový evakuační výtah za 2,8 milionu korun. „V současnosti jsou v domově dva evakuační výtahy, ale jejich kapacita už nedostačuje,“ popisuje ředitelka. Ta dodává, že v centru proběhnou ještě další drobnější práce. „Půjde například o napojení dveří na systém požární ochrany. Je to nutné na základě kontroly z roku 2023. Kromě toho vyměníme také například okna v objektu v ulici Dukelská,“ upřesňuje Drahomíra Pavlíková.

V loňském roce bylo kromě opravených koupelen vybudované také jezírko. „Jde o vodní prvek v naší zahradě, který je oblíbený u našich klientů,“ pochvaluje si ředitelka. Přínosem je také vybudování výdejny pro terénní pečovatelskou službu. „Denně k nám přijíždí až deset aut. Ta rozvážejí obědy v rámci naší terénní služby pro seniory, kteří bydlí ve svém vlastním domově, ale nezvládají si vlastními silami každý den vařit,“ dodává.

Centrum sociálních služeb:

Pečuje ve svých třech domovech o 249 klientů. 117 je v Domově Penzion a 132 v domovech Ludmila a Vážka. Centrum sociálních služeb Mělník zajišťuje celkem devět registrovaných sociálních služeb. Kromě domovů pro seniory to jsou například také azylové domy, které slouží pro matky s dětmi a pro lidi bez domova. Z budovy v Dukelské ulici jsou poskytovány sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Sociální pracovnice pomáhají matkám s péčí o děti, pokud ji z nějakého důvodu nemohou samy zvládat. Celkově na tyto služby dostává centrum od města ročně příspěvek ve výši zhruba 16 milionů korun. Navíc, v centru neziskových organizací, které je rovněž v Dukelské ulici, Centrum sociálních služeb Mělník poskytuje prostory například Stacíku Slunečnice, organizaci Člověk v tísní (dluhová poradna), Klubu seniorů nebo Maltézské pomoci.