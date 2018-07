Divize má nový los, k Neratovicím přibyla i Libiš

Je to jen několik dní, co skončila poslední fotbalová sezona a už tu máme další. Český fotbalový los už provedl rozlosovíní nového ročníku sezony 2018/2019, ve které bude kromě Neratovic i Sokol Libiš. Ten sice v krajském přeboru skončil až čtvrtý, ale už jsme si zvykli, že některé kluby z finančních důvodů jsou nuceny z divize odstoupit a nahradí je tak třetí nebo i čtvrtý tým z krajskéjho přeboru. A to byl příklad i Sokola Libiš, který nabídku hrát divizi přijal a v divizi tak bude opět kromě dalších týmů i soupeřem FK Neratovice Byškovice. Jejich vzájemný duel se na podzim odehraje až ve 14. kole v sobotu 10. listopadu v 10:15 hodin.

1. kolo – neděle 12. 8. v 17:00

Tn Rakovník – Motorlet (SO 10:15), Sokol Libiš – Most (WO 10:125), Zbuzany – Meteor Praha (SO 10:15), Nymburk – Březová, Hostouň – Souš, Ostrá – Chomutov, Ostrov – Brandýs n. Lab., Kladno – FK Neratovice Byškovice.

2. kolo – neděle 19. 8. v 17:00

Libiš – Ostrov (SO 10:15), Souš – Tn. Rakovník (SO), Březová – Ostrá, Most – Meteor Praha, Motorlet – Zbuzany, Neratovice Byškovice – Nymburk, Brandýs n. L. – Kladno, Chomutov – Hostouň.

3. kolo – neděle 26. 8. v 17:00

Zbuzany – Souš (SO 10:15), Tn Rakovník – Chomutov (SO 10:15), Meteor Praha – Motorlet, Kladno – Sokol Libiš, Ostrov – Most, Ostrá – Neratovice Byškovice, Nymburk – Brandýs n. L. Hostouň – Březová.

4. kolo – neděle 2. 9. v 17:00

Sokol Libiš – Nymburk (SO 10:15), Souš – Meteor Praha (SO), Březová – Tn Rakovník, Most – Motorlet, Ostrov – Kladno, Neratovice Byškovice – Hostouň, Chomutov – Zbuzany, Brandýs n. L. – Ostrá.

5. kolo – neděle 9. 9. v 17:00

Zbuzany – Březová (SO 10:15), Tn Rakovník – Neratovice Byškovice (SO 10:15), Meteor Praha – Chomutov, Kladno – Most, Motorlet – Souš, Ostrá – Sokol Libiš, Nymburk – Ostrov, Hostouň – Brandýs n. Lab.

6. kolo – neděle 16. 9. v 16:30

Sokol Libiš – Hostouň (SO 10:15), Neratovice Byškovice – Zbuzany, Ostrov – Ostrá, Kladno – Nymburk, Březová – Meteor Praha, Most – Souš, Brandýs n. Lab. – Tn Rakovník, Chomutov – Motorlet.

7. kolo – neděle 23. 9. v 16:30

Zbuzany – Brandýs n. Lab. (SO 10:15), Tn Rakovník – Sokol Libiš (SO 10:15), Souš – Chomutov (SO), Meteor Praha – Neratovice Byškovice, Motorlet Praha – Březová, Ostrá – Kladno, Nymburk – Most, Hostouň – Ostrov.

8. kolo – neděle 30.9. v 16:00

Sokol Libiš – Zbuzany (SO 10:15), Neratovice Byškovice – Motorlet, Ostrov – Tn Rakovník, Most – Chomutov, Březová – Souš, Kladno – Hostouň, Brandýs n. Lab. – Meteor Praha, Nymburk – Ostrá.

9. kolo – neděle 7. 10. v 16:00

Zbuzany – Ostrov (SO 10:15), Tn Rakovník – Kladno (SO 10:15), Souš – Neratovice Byškovice, Meteor Praha – Sokol Libiš, Motorlet – Brandýs n. Lab., Ostrá – Most, Chomutov – Březová, Hostouň – Nymburk.

10. kolo – neděle 14. 10. v 15:30

Sokol Libiš – Motorlet (SO 10:15), Ostrá – Hostouň, Neratovice Byškovice – Chomutov, Ostrov – Meteor Praha, Most – Březová, Kladno – Zbuzany, Brandýs n. Lab. – Souš, Nymburk – Tn Rakovník.

11. kolo – neděle 21. 10. v 15:30

Zbuzany – Nymburk (SO 10:15), Tn. Rakovník – Ostrá (SO 10:15), Souš – Sokol Libiš (SO), Březová – Neratovice Byškovice, Meteor Praha – Kladno, Motorlet – Ostrov, Chomutov – Brandýs n. Lab., Hostouň – Most.

12. kolo – neděle 28. 10. v 14:30

Sokol Libiš – Chomutov (SO 10:15), Ostrá – Zbuzany, Ostrov – Souš, Most – Neratovice Byškovice, Kladno – Motorlet, Hostouň – Tn. Rakovník, Brandýs n. Lab. – Březová, Nymburk – Meteor Praha.

13. kolo – neděle 4. 11. v 14:00

Zbuzany – Hostouň (SO 10:15), Tn Rakovník – Most (SO 10:15), Souš – Kladno (SO), Březová – Sokol Libiš, Meteor Praha – Ostrá, Motorlet -. Nymburk, Neratovice Byškovice – Brandýs n. Lab., Chomutov – Ostrov.

14. kolo – neděle 11. 11. v 14:00

Sokol Libiš – Neratovice Byškovice (SO 10:15), Tn Rakovník – Zbuzany (SO 10:15), Most – Brandýs n. Lab.Kladno – Chomutov, Ostrá – Motorlet, Ostrov – Březová, Hostouň – Meteor Praha, Nymburk – Souš.

15. kolo – neděle 18. 11. v 13:30

Zbuzany – Most (SO 10:15, Souš – Ostrá (SO), Březová – Kladno, Meteor Praha – Tn Rakovník, Neratovice Byškovice – Ostrov, Motorlet – Hostouň, Chomutov – Nymburk, Brandýs n. Lab. – Sokol Libiš. (pet)