Divadelní představení HANA v MKD Mělník 23.3.2023

„Existuje-li něco, co prověřuje opravdovost lidského života, pak to není štěstí, ale utrpení.“

Nová dramatizace bestselleru Aleny Mornštajnové psaná přímo pro Klicperovo divadlo.

Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes zákaz rodičů vypraví sjíždět řeku na ledových krách. Spadne do vody a je za to potrestána tím, že na rodinné oslavě nedostane zákusek. Tato nevinná příhoda z dětství však pro Miru znamená zásadní životní zvrat. Následuje tragédie, která ji na dlouhá léta připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou rodinnou historii. Proč se Hana zbaběle uzavírá ve svém vlastním světě? Proč před svojí neteří tají svoji minulost, která by z ní udělala hrdinku? Podaří se v rodinné historii temnou kru rozpustit?

Alena Mornštajnová debutovala v roce 2013 románem Slepá mapa, druhý román Hotýlek vyšel v roce 2015. Především díky svému románu Hana z roku 2017 se Alena Mornštajnová stala jednou z nejoblíbenějších současných českých autorek. Román se v současnosti překládá do jedenácti cizích jazyků a získal několik ocenění – jen v Čechách se jej doposud prodalo přes 130 000 výtisků. Při jeho psaní autorka vycházela ze skutečných reálií poválečného života ve Valašském Meziříčí, které v roce 1954 napadla tyfová epidemie.

Režisérka Diana Šoltýsová ve svých inscenacích nekompromisním způsobem odkrývá zákoutí ženské duše. Režírovala ve vlastní adaptaci Vyhnání Gerty Schnirch Kateřiny Tučkové. Mezi její další režie patří čistě ženské tituly Máma říkala, že bych neměla a Bernarda.