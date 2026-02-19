Děti v Neratovicích čeká nový bazén i aktivní jarní prázdniny

Modernizace neratovického koupaliště pokračuje. Areál v Neratovicích se před nadcházející sezonou rozšíří o nový dětský bazén, který nahradí původní, již nevyhovující část pro nejmenší návštěvníky. Dokončení prací je plánováno tak, aby byl provoz zahájen ještě před startem letní sezony.
Investice navazuje na předchozí úpravy areálu, jejichž cílem je postupné zlepšování zázemí i komfortu pro návštěvníky všech věkových kategorií. Město tak reaguje na dlouhodobý zájem rodin s dětmi o bezpečné a kvalitní prostředí pro letní rekreaci.
Vodní sporty a aktivity pro děti se v Neratovicích neomezují jen na letní měsíce. Během jarních prázdnin roku 2026 je v prostorách Plavecký bazén Neratovice připraven příměstský program pro školní děti. Ten probíhá od 2. do 6. března v čase 8:00–15:30. Zajištěno je celodenní stravování a po předchozí domluvě je možný i dřívější příchod. Účast je možná na celý týden nebo po jednotlivých dnech, kapacita bývá omezená.
Podrobnější informace o bazénech a provozu plaveckého bazénu v Neratovicích lze najít na webu provozovatele.
Rozvoj sportovního zázemí i doprovodných programů tak potvrzuje snahu města podporovat aktivní trávení volného času dětí i dospělých během celého roku.
