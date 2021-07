Děti si budou moci kde hrát

A to i v areálu Centra dopravní výchovy v Mělníku-Mlazicích, který se otvírá 3. července. Pod názvem „Dětský svět“ se skrývá soubor hracích prvků, které budou sloužit všem dětem od 3 do 14-ti let. Třebaže Mělník disponuje celou řadou dětských hřišť, nabízí se další místo kde se nejmladší obyvatelé města budou moci dokonale vyřádit. Zejména díky hracím prvkům které doposud ve městě na žádném jiném místě nejsou, jistě děti zaujmou natolik, že se jim ani nebude chtít odtud odejít. K největším tahákům bude jednoznačně patřit 23 m dlouhá lanovka, 6 m vysoká pyramida, dvě zemní trampolíny a tzv. hopsinky.. Co se týká dalších prvků, 2 houpačky, prolézačky Cubs, opičí dráha či šplhací sestava, ani ty určitě nezůstanou stranou. A dalším zpříjemněním je možnost nabídnout všem návštěvníkům areálu občerstvení jako je káva, nealko nápoje, nanuky…. Pro případ horkých letních dni se zvažuje i rozložení nafukovacích bazénků s vodou pro nejmenší děti

Co k tomu dodat. Prostě se nabízí další příležitost jak využít prázdninový čas mezi výlety či poznáváním jiných krajů.

