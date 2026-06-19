Den s IZS a Armádou ČR pod horou Říp nabídl akční ukázky i moderní techniku
Pod horou Říp se v pátek 19. června uskutečnil Den s Integrovaným záchranným systémem a Armádou České republiky. Akce nabídla studentům i široké veřejnosti dynamické ukázky zásahů, prezentaci moderní techniky a možnost setkat se s profesionály z oblasti obrany, bezpečnosti a záchrany.
Program byl určen především studentům Integrované střední školy technické Mělník, zapojili se však také žáci a studenti dalších základních a středních škol z regionu. Návštěvníci měli příležitost nahlédnout do práce složek Integrovaného záchranného systému i Armády České republiky a seznámit se s jejich každodenní činností.
Bohatá účast bezpečnostních a záchranných složek
Akce se zúčastnili zástupci Armády ČR z Rekrutačního střediska Středočeského kraje, psovodi 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely, příslušníci Hasičského záchranného sboru z Roudnice nad Labem, Zdravotnické záchranné služby, Policie ČR, Celní správy ČR i programu POKOS. Své dovednosti představili také instruktoři Krav Maga a členové Klubu vojenské historie Vlíněves.
Psovodi i simulovaná dopravní nehoda
K nejatraktivnějším částem programu patřily ukázky práce služebních psů. Psovodi předvedli zásahové techniky, poslušnost i vyhledávání osob v modelových situacích.
Velký zájem vzbudila také simulovaná dopravní nehoda. Hasiči a záchranáři během ní ukázali postup při vyprošťování zraněných osob z havarovaného vozidla a koordinaci jednotlivých složek při zásahu. Ukázka přiblížila náročnou spolupráci záchranných složek v reálných podmínkách.
Inspirace pro budoucí povolání
Hlavním cílem akce bylo přiblížit mladým lidem práci bezpečnostních a ozbrojených složek a představit jim možnosti budoucího profesního uplatnění. Návštěvníci si mohli prohlédnout techniku, diskutovat s příslušníky jednotlivých složek a získat informace o možnostech studia či služby.
Den s IZS a Armádou ČR tak opět spojil vzdělávání, prevenci i praktické ukázky a nabídl jedinečný pohled do světa těch, kteří každodenně zajišťují bezpečnost a ochranu obyvatel.
Akci organizačně připravili Hana Anna Pavlíková, Jaroslav Fišer, Tomáš Thun a Aleš Hlaváček.