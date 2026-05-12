Kozomín Mělnicko Mělník TOP Zprávy

D8 si oddechne: u Kozomína se doprava vrátí dřív, než se čekalo

Pepa Kowanda 3346 Přečtení

Řidičům v okolí Kozomína na Mělnicku se blíží výrazná úleva. Dlouhodobé dopravní omezení na silnici II/608 mezi Veltrusy a Postřižínem, které komplikovalo i nájezd na dálnici D8, se chýlí ke konci dříve, než se původně plánovalo.

Rekonstrukce v úseku mezi Kozomínem a Postřižínem postupuje rychleji a první část oprav je už téměř hotová. Klíčová křižovatka u Kozomína, včetně napojení na D8, by se měla znovu otevřít už na konci května.

Podle zástupců Středočeského kraje budou dokončeny práce na kruhovém objezdu i navazujícím úseku právě do konce května. Původní plán přitom počítal s otevřením až během letních prázdnin.

Zprovoznění této trasy výrazně ulehčí situaci řidičům osobních i nákladních vozidel, kteří museli kvůli uzavírce objíždět oblast přes okolní obce, například Úžice nebo Novou Ves.

Uzavírka v posledních týdnech způsobila výrazné dopravní komplikace v regionu. Po odklonění dopravy se tvořily dlouhé kolony, zejména u Nové Vsi, a problémy se přenesly i na další silnice v okolí včetně I/16. Situace se projevila také na samotné dálnici D8, kde docházelo ke zpomalení provozu při sjíždění.

Opravy jsou součástí rozsáhlejší rekonstrukce v hodnotě zhruba 165 milionů korun. Ta zahrnuje odstranění starého asfaltu, opravy podkladních vrstev, sanaci poškozených částí vozovky a položení nového povrchu.

Celý projekt má být dokončen do konce července letošního roku.

Fotografie je pouze ilustrační

Počet přečtení: 2 438

Přečtěte si také:

Problémy s plodností se týkají i mladých lidí. Většina z nich o nich neví

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Problémy s plodností se týkají i mladých lidí. Většina z nich o nich neví

Podívejte se na nejkurióznější zásahy středočeských hasičů v roce 2024

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podívejte se na nejkurióznější zásahy středočeských hasičů v roce 2024

Další přívalové deště potrápily Mělnicko. Tentokrát to odnesly Kralupy nad Vltavou

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Další přívalové deště potrápily Mělnicko. Tentokrát to odnesly Kralupy nad Vltavou