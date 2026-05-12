D8 si oddechne: u Kozomína se doprava vrátí dřív, než se čekalo
Řidičům v okolí Kozomína na Mělnicku se blíží výrazná úleva. Dlouhodobé dopravní omezení na silnici II/608 mezi Veltrusy a Postřižínem, které komplikovalo i nájezd na dálnici D8, se chýlí ke konci dříve, než se původně plánovalo.
Rekonstrukce v úseku mezi Kozomínem a Postřižínem postupuje rychleji a první část oprav je už téměř hotová. Klíčová křižovatka u Kozomína, včetně napojení na D8, by se měla znovu otevřít už na konci května.
Podle zástupců Středočeského kraje budou dokončeny práce na kruhovém objezdu i navazujícím úseku právě do konce května. Původní plán přitom počítal s otevřením až během letních prázdnin.
Zprovoznění této trasy výrazně ulehčí situaci řidičům osobních i nákladních vozidel, kteří museli kvůli uzavírce objíždět oblast přes okolní obce, například Úžice nebo Novou Ves.
Uzavírka v posledních týdnech způsobila výrazné dopravní komplikace v regionu. Po odklonění dopravy se tvořily dlouhé kolony, zejména u Nové Vsi, a problémy se přenesly i na další silnice v okolí včetně I/16. Situace se projevila také na samotné dálnici D8, kde docházelo ke zpomalení provozu při sjíždění.
Opravy jsou součástí rozsáhlejší rekonstrukce v hodnotě zhruba 165 milionů korun. Ta zahrnuje odstranění starého asfaltu, opravy podkladních vrstev, sanaci poškozených částí vozovky a položení nového povrchu.
Celý projekt má být dokončen do konce července letošního roku.
Fotografie je pouze ilustrační