Čtenářský maraton aneb Benefiční veřejné čtení

Přímo před novou budovou knihovny na nám. Karla IV. na jaře vznikl Žlutý ostrov, ostrůvek kvetoucí zeleně doplněný žlutými lavičkami a židlemi a malou knihovnou, v těsném sousedství stánku Šestihran Kafe Mělník se skvělou kávou a místního květinářství Hobíkovi, které pečuje o zdejší flóru. Žlutý ostrov nabízí kromě posezení s knihou a kávou také projekt Čteme uchem – pravidelný veřejný poslech audioknih vybraných tak, aby si na své přišly všechny generace. Program na Žlutém ostrově bude pokračovat i v září

První takovou akcí Na Žlutém ostrově před Městskou knihovnou Mělník bude „Čtenářský maratón“ ve prospěch mělnických škol. Třídenní maratón začíná ve čtvrtek 2. září a pokračuje až do soboty 4. září. A kdo se zde představí…

Tři desítky knih a desítku animovaných filmů pro děti má na svém kontě ilustrátorka a animátorka Galina Miklínová, kterou nejvíc proslavil celovečerní film „Lichožrouti“ o zlodějích lichých ponožek. Ve Vizitce popsala, jak díky němu dospěla. S Markétou Kaňkovou ale hovořila i o spolupráci s Petrem Stančíkem anebo o tom, jak důležitý pro ni byl absolventský film „Biograf“. Když před dvaceti lety začala studovat animaci na vysněné Vysoké škole uměleckoprůmyslové, myslela si, že se jednou bude živit výrobou předfilmů do kin. Přes spolupráci s nakladatelstvím Albatros, které ji po absolventském snímku Biograf oslovilo s nabídkou ilustrovat knihy pro děti, a výrobě večerníčku pro Českou televizi se dostala až k výše uvedenému celovečeráku „Lichožrouti“.

Spisovatel Petr Stančík se prodral do širšího čtenářského povědomí hlavně románem „Mlýn na mumie“, za který dostal v roce 2015 Magnesii Literu v kategorii próza. Od té doby je ho všude plno: ročně vydává tři čtyři nové knihy.

Jedním z dalších hostů čtenářského maratonu bude Vojtěch Macocha. Vystudovaný matematik a programátor, ale i spisovatel. Vyvíjí software pro mobilní telefony, věnoval se například projektu Virtuální In Karty v mobilní aplikaci Českých drah Můj vlak. Čtenáři ho znají jako autora bestselleru – dětské románové trilogie „Ptačina“. Fanouškové mají možnost při této výjimečné příležitosti získat na Žlutém ostrově jeho podpis! Tak nezapomeňte, s panem Matochou a jeho sérií „Ptačina“ se setkáte už v pátek!

Dále se představí spisovatelka Milada Rezková. Je absolventkou oboru Jazyková a literární kultura na UHK a magisterského programu filosofické fakulty v Plzni s názvem Evropská kulturní studia. Je autorkou mnoha ceněných dětských knih pro prestižní nakladatelství jako jsou Labyrint, Paseka, Yinachi či Albatros. Na knihách pravidelně spolupracuje s předními ilustrátory a grafiky, například s Lukášem Urbánkem a Jakubem Kaše (Knihy o doktoru Rackovi, Babočky 2010, Hurá na kajak! 2012 atp.), Marií Urbánkovou (Tajemství za sněhovým knírkem 2017), Janem Šrámkem a Veronikou Vlkovou (To je metro, čéče! 2019). Některé její knihy vycházejí v cizích zemích (Neboj, neboj! 2017, Velký Bobek 2018). Stejně jako u našich předešlých literárních hvězd vám ráda vepíše věnování do autorské knihy.

No a sobota bude patřit „mělnickým celebritám“, jenž snad není ani blíže představovat. Všestranná umělkyně Milli Janatková je zpěvačka, multiinstrumentalistka, performerka, skladatelka, výtvarnice a speciální pedagožka propojující žánry a umělecké obory. Pedagogicky působí na Konzervatoři Duncan Centre v Praze. No a blíže představovat Petra „Baťu“ Kundráta by skutečně bylo „nošení sov do Athén“…

Bedřich Marjanko