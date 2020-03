COVID 19 v ČR – hodnocení vlády ČR očima občana

Dotazování probíhalo od 2. do 13. 3. 2020

Zveřejňujeme průřez všemi druhy reakcí dotazovaných, jak byly různé odpovědi časté napoví hodnocení jednotlivých politiků a státních úředníků. Osobní útoky na politiky nebo komentáře mimo téma jsme nezapočítali .

Jana, 52 let – Myslím, že se vláda snaží a je to potřeba

Kamil, 28 let – Teď mi to přijde přehnané, neměli je na ty hory pouštět, když už všichni věděli, že to tam je.

Mirek, 38 let – Napřed se na to vyprdli a teď se snaží vypadat hezky, když to všechno podělali a nedokážou tomu zabránit. Budu to ale respektovat.

Kateřina, 32 let – Mám z toho strach. Bojím se, mám malé děti a starší rodiče. Oba užívají dost léků. Myslím, že by se už mělo omezit cestování.

Václava, 76 let – Mám ráda pana Babiše, ale moc mě předevčírem zklamal. Pan Hamáček je mladej, ale bylo vidět, že má o lidi obavy a oni mu s panem ministrem Adamem (Adam Vojtěch, poz.red.) ještě nadávali, že vymýšlí hlouposti. A na starší lidi vůbec nemysleli. V televizi pořád říkají, že jsme nejvíce ohrožení a nic pro to neudělali, a ještě je tam nechali cestovat. Mám zlost i strach, pan Babiš mě tímhle moc zklamal.

Josef, 61 let – Může za to Kalousek. Fandím Babišovi, je to nejlepší vláda jakou jsme měli. (Za co může Kalousek jsme už odpověď nezískali)

Bára, 22 let – Je mi to jedno, mě se to netýká.

Milan, 29 – Babiš to vůbec nezvládá.

Ivan, 53 let – Naposled jsem volil ANO a Babiše, už to nikdy neudělám. Prodal zdraví a životy našich lidí podnikatelům a cestovkám. Jenom, aby nepřišli o nějaké peníze. Jako by nestačilo kolik toho už mají nenažranci. A Vojtěch je jen jeho loutka, ten měl zasáhnout. Nechají lidi cestovat a vědomě to sem pouští. Ty šmejdy, co to přivezli z Itálie, ať za to zavřou, když to tady roznášejí a je jim to jedno hovadům. Promiňte slečno, jsem se rozčílil, ale řeknu vám jedno. Jestli se mým rodičům něco stane, tak na ně podám trestní oznámení. Na Vojtěcha i na tu hygieničku. Z Hamáčka udělali blbce, když to chtěl zavřít a teď mají plnou hubu keců a opatření, když už je pozdě.

Milena, 32 let – Nevím, jestli by neměli být přísnější, když vidím co se děje v Itálii.

Jana, 41 let – taky z toho mám strach, stačí se kouknout na televizi nebo internet a je to hrůza v tom Miláně. Snad to vláda zvládne a postará se o nás.

Zdeněk, 35 let – Je kolem toho až moc povyku. Vláda to měla zarazit hned jak to vypuklo v Itálii a zavřít hranice. Všude se ukazuje Babiš, ale podělal co mohl a o Vojtěchovi se ani nebudu zmiňovat.

Milan, 81 let – beru prášky na srdce a na tlak. Tak to nesmím chytnout. Vláda? Ta myslí jen na sebe a slyším jenom ekonomika a choďte do práce. Na nás se vykašlou, ale oni taky jednou budou starý.

Jarmila, 24 let – Je to dobře a musí být všichni zodpovědí. Štve mě ta lidská bezohlednost. Vím o lidech co se vrátili z Itálie a karanténu nedodržují. Až to všechno skončí, tak by se na měla policie zaměřit a pořádně jim to všem spočítat.