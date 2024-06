Country scénu vystřídali rapeři. Co na to organizátoři?

Country nebo rap scéna. Lidé zajímající se o blížící Mělnické vinobraní v posledních týdnech řešili, že celé dvě desítky let vystupovali v Palackého ulici hudební kapely se stylem country. Letošní ročník bude jiný a na podiu se objeví hudebníci zabývající se rapem. Zajímali jsme se proto o to, co vedlo dnes už bývalé organizátory k ukončení spolupráce s městem.

Vinobraní, které se konalo minulý rok, bylo pro Country scénu dvacáté a zároveň poslední. „Bylo to dlouhých dvacet let, které byly chvílemi náročné, ale díky lidem, kteří byli u toho se mnou, vždy plní energie a pocitu, že to dává smysl. Zde mluvím především o divácích a jejich odezvě, která je hnacím motorem pro každého. Zároveň ale o všech, kteří se menší či větší měrou podíleli na celé organizaci, a že nás nebylo málo,“ řekl pro Mělnicko Jan Lank.

Namísto country se na podiu objeví rapeři. Celou organizaci má na starosti známý místní podnikatel Sabri Abdulsalam Elogeli. „Rap je dnes žánrem číslo jedna a věřím, že si zaslouží větší prostor, než měl v posledních letech na městských akcích. Tato změna je však jen jednou částí bohatého programu, který vás na vinobraní čeká. Pro milovníky jiných žánrů bude skvělý rockový program na zámecké scéně a velkou novinkou bude alternativní scéna v radničním dvoře, na kterou se osobně opravdu těším,“ okomentoval novinky v letošním ročníku hudební akce spojenou s vinnou révou podnikatel.

Organizace celé akce je dílem nadšenců, kteří rádi pomáhají přinášet nové a zajímavé projekty do veřejného prostoru. „Je důležité si uvědomit, že tato změna není trvalá, ale jedná se o pokus vyzkoušet něco nového. Ve svém podnikání vždy upřednostňoval práci a výsledky před pouhými slovy a stejně tak přistupujeme i k rap scéně,“ doplnil Sabri, který by rád touto cestou poděkoval bývalému promotérovi country scény za jeho skvělou práci a nasazení. „Jeho rozhodnutí již dále nepokračovat město přimělo k inovaci a přinést něco nového,“ dodala známá tvář mělnického dění.

Poděkování

Je jasné, že country scéna se do programu vinobraní nejspíše nevrátí. „Vše musí někdy skončit a to nad čím nejvíce přemýšlíte, je, kdy je ten správný moment. Možná, že těch dvacet let je dosti poetických, možná nikdy neříkejme nikdy. Nejdůležitější však je v tomto ohledu stejný pohled na uchopení a dramaturgii celé akce, který se odlišuje od současného organizačního týmu. Nicméně tak už to v životě je, některé věci končí, aby další mohly začít,“ uvedl Lank, jehož poděkování směřovalo ke všem, co se s ním na organizaci scény podílelo.

„Během této dlouhé doby se tak nevytvořil jen tým lidí podílejících se na realizaci celého vinobraní, a tito lidé odvedli vždy veliký kus práce, ale vznikla vlastně „country rodina“, protože nic není větší odměnou, než když vidíte každý rok ty samé tváře v hledišti. V závěru bych proto rád ještě naposledy poděkoval všem, které jsem měl možnost na této cestě potkat a současně popřál úspěšnou organizaci mělnického vinobraní v následujících letech. Bylo mi ctí a velkou radostí být všeho dvacet let součástí a třeba někdy,“ dodal bývalý organizátor závěrem.

Facebooková vyjádření

Ačkoliv je jasné, kdo scénu organizuje, situaci předcházelo několik desítek vyjádření. Například Michael Grill s lidmi, se kterými spolupracuje a věnují se akcím tohoto typu, se na sociálních sítích vyjádřil tak, že si program představoval trochu jinak a že doufají v dalších letech ve zlepšení a rozšíření žánru, aby nebylo jednotvárné. Zároveň ale vyvrátil, že by novým pořadatelům nepřál, “Za mě doufám, že i v tomhle konceptu bude mít ulice Palackého pozitivní ohlasy a úspěch,“ dodal Grill.

Mezitím se našli i tací, kteří by rádi uvítali country scénu zpět. „Takže nejlepší scéna vinobraní – Country scéna je nahrazena rap scénou,“ okomentovala smutně situaci Kateřina Pospíšilová.

Autor: Josef Kowanda