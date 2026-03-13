Čistírna odpadních vod v Kralupech je na hraně kapacity
Město Kralupy nad Vltavou řeší budoucnost místní čistírny odpadních vod. Kvůli rostoucímu počtu obyvatel i dalším plánovaným projektům požádalo o navýšení její kapacity. Současné možnosti zařízení totiž podle vedení města přestávají stačit.
Čistírna musí zvládat nejen odpadní vody z domácností, ale také z průmyslu a dalších objektů v regionu. Pokud by její kapacita zůstala na současné úrovni, mohlo by to do budoucna omezit další rozvoj města i okolních obcí.
Kapacita je na hraně
Radnice proto požádala příslušné instituce o úpravu povolení tak, aby čistírna mohla zpracovávat větší množství odpadních vod. Podle vedení města je tento krok důležitý zejména s ohledem na plánovanou výstavbu a další rozvoj území.
Podobné problémy řeší i další města v regionu. S rostoucím počtem obyvatel a novými bytovými projekty totiž stoupá množství odpadních vod, které musí infrastruktura zvládnout zpracovat. V některých případech je proto nutné čistírny modernizovat nebo jejich kapacitu rozšiřovat.
Důležitá infrastruktura pro budoucnost města
Čistírny odpadních vod jsou klíčovou součástí městské infrastruktury. Zajišťují, aby se znečištěná voda po vyčištění mohla bezpečně vracet do přírody a zároveň splňovala přísné ekologické normy.
Zástupci města věří, že navýšení kapacity přispěje k dalšímu rozvoji Kralup nad Vltavou a umožní připojování nových staveb i rozšiřování služeb bez omezení.
Foto: převzato ze stránek mestokralupy.cz