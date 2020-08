Chorušická pouť letos jubilejní

A to tento první srpnový víkend, kdy se zde uskuteční již 20.ročník této akce. Vše slavnostně zahájí v sobotu 1. srpna v 9 hodin Poutní mše svatá ke cti Panny Marie ve zdejším kostele. A o hodinu později se otevřou stánky a rozjedou četné atrakce. Dále se zájemci budou moci zúčastnit komentované prohlídky zdejšího hospodářského podniku 1. Zemědělská a.s. Chorušice a jako každoročně se uskuteční výstava drobného a hospodářského zvířectva. Dále nebudou chybět hudební koncerty. Od 14 hodin to bude připomínka tohoto jubilea v podobě vystoupení rockové kapely CLAYMORE a od 17 hodin to rozpálí skupina VaŤák – Kabát revival. Sobotní program tradičně vyvrcholí pouťovou zábavou a ohňostrojem. V neděli budou pokračovat výstavy, pojedou stánky i atrakce a celou slavnost ukončí tradiční koncert varhanní a duchovní hudby v podání špičkových interpretů.

