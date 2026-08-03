Cestování autobusy na Mělnicku se mění. Na vybraných linkách nově nastoupíte všemi dveřmi
Cestující využívající příměstské autobusy Pražské integrované dopravy čeká významná změna. Od 1. srpna se rozšířil systém nástupu všemi dveřmi o dalších 50 autobusových linek. Novinka se dotkne i části spojů na Mělnicku a má především urychlit odbavení cestujících a zkrátit zdržení na zastávkách.
Dosud bylo na většině příměstských linek nutné nastupovat předními dveřmi a prokázat se řidiči platnou jízdenkou nebo si ji přímo zakoupit. Nově mohou cestující s již zakoupenou a platnou jízdenkou nastoupit kterýmikoliv dveřmi, podobně jako jsou zvyklí z pražské městské dopravy.
Mezi nově zařazenými linkami Pražské integrované dopravy, na kterých mohou cestující nastupovat všemi dveřmi, jsou také tři spoje obsluhující Mělnicko. Změna se týká linek 476 (Kostelec nad Labem – Mělník), 480 (Všetaty – Kostelec nad Labem – Mělník) a 482 (Brandýs nad Labem–Stará Boleslav – Mělník).
Kdy je stále potřeba nastoupit předními dveřmi?
Pokud si chcete koupit jízdenku až u řidiče, pravidla se nemění. V takovém případě je nutné nastoupit předními dveřmi. Kdo má jízdenku předem – papírovou nebo elektronickou v aplikaci PID Lítačka – může využít libovolný vstup do autobusu. U elektronické jízdenky je ale potřeba myslet na to, že musí být aktivní alespoň jednu minutu před nástupem.
Jak poznáte, že na vaší lince změna platí?
Informace o možnosti nástupu všemi dveřmi budou uvedeny v aplikaci PID Lítačka i v jízdních řádech. Na zastávkách jsou zároveň umístěny informační vývěsky upozorňující na nový režim.
Revizoři budou častěji kontrolovat
S rozšířením systému počítá organizátor dopravy také s intenzivnějšími kontrolami. Cestující proto musí mít při nástupu již platný jízdní doklad. Ve Středočeském kraji navíc nadále platí vyšší pokuty za jízdu bez platné jízdenky – na místě činí 1 500 korun, při pozdější úhradě mohou být ještě vyšší.
Cílem je rychlejší doprava
Podle organizátorů by nový způsob odbavení měl zkrátit pobyt autobusů na zastávkách, omezit tvorbu front u řidiče a přispět k plynulejšímu provozu. O tom, zda se systém osvědčí a bude zachován i do budoucna, rozhodnou mimo jiné výsledky kontrol i dodržování tarifních pravidel ze strany cestujících.
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