Čas národní solidarity

Na prvním místě v našem hodnotovém žebříčku musí být vždy, zejména v této chvíli, životy a zdraví našich občanů, teprve na dalších zájmy ekonomické a jiné.

Jsme ve válce se zabijáckým virem, který se chová jako sofistikovaná biologická zbraň. Rozvíjení debat o jeho původu pokládám, až do doby kdy prvosledové týmy virologů působící v ohniscích nákazy vyhodnotí zajištěné a zpracované údaje, za bezpředmětné. Časem by bylo dobré ukončit působení našich vojáků v zahraničních misích a využít jejich zkušeností při sestavování českého týmu virologů, který by měl spadat pod armádní velení. Užší zapojování armády do boje s koronavirem je logickým krokem. Její úloha v dalších dnech a týdnech dále poroste a bude nezastupitelná.

Pokud jde o naše zdravotníky v zahraničí, pokládám jejich pendlování v této chvíli za naprosto nepřijatelný hazard s životy našich lidí. Bohužel jako jediné schůdné východisko vidím, když nic jiného dosud není politicky průchozí, alespoň to, aby se v zahraničí ubytovali, v případě potřeby i se svými rodinami. Po návratu pak jako ostatní budou muset podstoupit dvoutýdenní karanténu.

V této složité době se musíme semknout a pomáhat si navzájem podle svých možností a schopností. Symbolem naší doby se bezesporu stala solidarita mezi lidmi, šití roušek, skvělá práce našich zdravotníků, hasičů, policistů, prodavaček… ale i červený svetr ministra vnitra Jana Hamáčka.

Není jen na vládě, ale i na nás, pomáhat těm, kteří se v důsledku krizových opatření dostali do špatné ekonomické situace. Pokud jde např. o živnostníky, kteří podnikají v pronajatých prostorách, je na těch z nás, kteří pomoci mohou a jsou v pozici pronajímatelů, abychom jim pomohli. To lze formou odkladů plateb nájmů nebo jejich snížením či odpuštěním. Zejména se to týká pomoci těm, kteří mají z rozhodnutí vlády zcela uzavřené provozovny. Doposud mohli úlevy na nájmech nabízet jen ti, kteří nesplácejí bankovní úvěry. To by se mělo změnit a banky by měly kompletně zmrazit splátky úvěrů. Doufám, že se opatření bude týkat i veškerých úroků také nejméně na dobu šesti měsíců.

Solidaritu lze projevit i tím, že na dobu nezbytně nutnou budou sníženy platy výše příjmových skupin placené z veřejných prostředků. Zvláště v této nelehké době je naprosto nepřijatelné a amorální mít nadstandardní příjem z jedné i více politických funkcí, které byly mnohdy zřízeny pouze účelově. Ty by měly být vykonávány bez nároku na odměnu trvale, do budoucna by se pak mohla ukázat jejich skutečná potřebnost.

V neposlední řadě je třeba významně podpořit české výrobce nedostatkového zdravotnického materiálu a přístrojů a dále velmi rychle začít zvyšovat naši soběstačnost ve výrobě základních potravin. Je nutné skončit s nesmyslným pěstováním některých zemědělských plodin, které národ nenasytí.

Je to na každém z nás, na naší osobní disciplíně a kázni, na lásce a solidaritě k ostatním, především k těm, kteří nás vychovali, a na které jsme se mohli vždy spolehnout.

Musíme chtít a věřit. Věřit, že tuto krizi společně zvládneme, i když to nebude snadné.

Opatrujte se přátelé!!!

JUDr. Petr Kowanda