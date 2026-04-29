Budoucnost tenisového areálu v Kralupech je nejistá
V kralupské části Lobeček se řeší budoucnost tenisového areálu místního oddílu TJ Kralupy. Pozemky patří městu, zatímco budovy a zázemí spravuje tenisový klub.
Hlavním tématem je možný prodej nemovitostí, které v areálu stojí. O tom, jak s nimi naložit, se nyní jedná a zvažují se různé varianty dalšího využití.
Zástupce tenistů na jednání připomněl, že areál funguje už 41 let. Upozornil také na jeho špatný stav – budovy jsou původní a postupně chátrají, přičemž klub už nemá dostatek prostředků na jejich plnou údržbu. V minulosti zde fungovala i sauna a posilovna, ty už ale dnes v provozu nejsou.
Nemovitosti u tenisových kurtů, které se nacházejí poblíž turistické základny a koupaliště, patří TJ Kralupy. Spravuje je tenisový oddíl, který by je měl podle smlouvy využívat ještě zhruba 25 let. To by však platilo jen v případě, že by se nerozhodl, že je pro něj péče o areál příliš náročná.
Sportovci se pravděpodobně přiklánějí k prodeji. Valná hromada už byla s tímto návrhem seznámena, následně se nechal vypracovat znalecký posudek na ocenění nemovitostí a nyní se čeká na schválení ze strany samosprávy.