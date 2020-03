BUĎME SVORNI

Tak jako dříve, i dnes v této těžké chvíli je třeba se semknout a být solidární.

Nemá smysl šířit paniku, ale je důležité chovat se zodpovědně, ohleduplně a disciplinovaně.

Nebrat příliš vážně některá média a novináře, kteří se v honbě za sledovaností nestydí používat titulky typu – Lidé od rána znovu útočí na regály v obchodech.

Používejme zdravý selský rozum! Zásob je dost a zásobování plynulé, tak nepanikařte!

Opatření vlády, která někteří nezodpovědní lidé nechtějí dodržovat a kritizují je, jsou namířena především na zpomalení postupu viru v čase, tak aby lékaři a zdravotnický personál byli schopni s nákazou efektivně bojovat, a aby nedošlo k přeplnění zdravotnických zařízení a k výpadkům zdravotnických prostředků. Stačí se podívat na kolaps, který nastal v Itálii.

Také si musíme všichni uvědomit, že dosud nevíme kde, proč a z jakých důvodů vir vznikl. Nevíme, zda a jak může dále mutovat, neznáme následky recidivy, ani následky pro CNS nebo pro vnitřní orgány.

To platí zejména pro mladé lidi, kteří si zatím mohou myslet, že pro ně velké riziko nákaza nepředstavuje.

Všichni teď musíme respektovat nařízení vlády a věřit, že se jí podaří situaci zvládnout. Je důležité, abychom všichni tato opatření důsledně dodržovali a nijak je neobcházeli. Zatím je situace příznivá, ale to se může změnit ze dne na den.

Situaci nesmíme podcenit a bagatelizovat. Ministr vnitra Jan Hamáček chtěl vyhlásit nouzový stav již před několika dny, v té době však situaci ještě někteří nebrali vážně a podceňovali ji. To se již nesmí stát. V příštích dnech možná stát učiní další nutná opatření, aby ochránil naše zdraví a životy. Mám teď na mysli např. ukončení pendlování lidí, kteří cestují za prací do sousedních zemí, především do Německa. Tam bude podle slov kancléřky Angely Merkelové situace kritická a nakaženy budou desítky milionů Němců. Pokud k tomu dojde, tedy pokud je kancléřka svéprávná a ví, co říká, pak bude možná potřeba hranici s Německem hermeticky uzavřít. To, že Angela Merkelová má situaci pod kontrolou si nemyslím, její kroky v posledních letech sleduji se stále více sílícími obavami.

V tomto kontextu buďme rádi za vládu, kterou máme, projevme jí důvěru a nepodléhejme panice!

JUDr. Petr Kowanda