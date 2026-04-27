Boxeři Kostelce nad Labem ovládli republiku v Prostějově
Kostelec nad Labem už není jen klidným městem u řeky – je to město šampionů. Z letošního Mistrovství České republiky v boxu 16.4.-19.4. v Prostějově si naše výprava odváží neuvěřitelnou bilanci, dvě zlaté medaile, dva mistrovské tituly a jasný vzkaz celé zemi, že s námi se musí počítat.
Odvaha nováčka a dominance zkušené šampionky.
Cesta k nejcennějším kovům vedla přes litry potu a nekompromisní disciplínu. Příběhy našich dvou vítězů přitom nemohou být rozdílnější, přesto je spojuje stejná dravost:
Vilém Kroupa (U15, do 50 kg): Benjamínek výpravy, pro kterého bylo mistrovství vůbec první velkou zkušeností. Vilém do ringu vletěl bez respektu k papírovým předpokladům a svou váhovou kategorii si podmanil silou vůle. Stát se mistrem republiky hned při premiéře? To je kousek, který se zapíše do historie klubu.
Bára Rosyvková (U19, do 65 kg): Bára je symbolem vytrvalosti. Po dvou letech, kdy jí titul smolně unikl a skončila jako vícemistryně, se letos vrátila na trůn. Je to její druhý titul mistryně ČR, čímž potvrdila, že patří k absolutní špičce své generace.
Věda v pozadí úspěchu.
Za těmito výsledky nestojí jen talent, ale moderní přístup k tréninku. Naši boxeři nešli do ringu jen „zkusit štěstí“. Absolvovali důsledně strukturovanou a optimalizovanou přípravu zaměřenou na maximální fyzický výkon v pravý moment.
Od náročných kondičních soustředění až po specializované sparingové kempy, kde se ladila technika a taktika proti těm nejlepším – každý krok byl vypočítán tak, aby v den „D“ byli naši borci neporazitelní.
Co bude dál? Reprezentace na dohled
Vítězství v Kostelci oslavíme, ale naše ambice tím nekončí. Výkony, které Vilém a Bára předvedli, nenechaly nikoho v hale na pochybách o jejich kvalitách. Teď s napětím očekáváme, zda si jich všimli i šéftrenéři reprezentačních výběrů.
Dostat se do národního dresu by byla zasloužená odměna nejen pro ně, ale i pro celý realizační tým. Kostelecký box má totiž našlápnuto k velkým věcem.
Tento úspěch je dalším důkazem, že i v menším městě může vyrůst světová konkurence, pokud se spojí tvrdá práce s odborným vedením.
Trenér: Vratislav Lecko