Bouřka zaměstnala hasiče. Mělnicko hlásí nejvíce zásahů ve Středočeském kraji
Silná bouřka, která ve středu ráno přešla přes Středočeský kraj, zaměstnala hasiče desítkami výjezdů. Nejvíce práce měli právě na Mělnicku, kde evidovali nejvyšší počet zásahů v celém kraji.
Mezi osmou a devátou hodinou přijali středočeští hasiči celkem 32 nových událostí. Ve 29 případech se jednalo o technické zásahy, především odstraňování spadlých stromů, čerpání vody a řešení dalších nebezpečných situací způsobených bouřkou.
Nejvíce výjezdů zaznamenalo Mělnicko, kde hasiči během hodiny zasahovali u devíti událostí. Většinu z nich tvořily právě technické pomoci. V době zveřejnění informací měli hasiči ve Středočeském kraji stále otevřeno 21 událostí, z nichž 18 souviselo s odstraňováním následků ranní bouřky.
Hasiči zároveň vyzvali veřejnost, aby respektovala pokyny zasahujících jednotek i ostatních složek integrovaného záchranného systému. Řidiči by neměli vjíždět do míst zásahů a v případě méně naléhavých událostí mají počítat s delší dojezdovou dobou.
Bouřka ovlivnila také železniční dopravu. Na trati mezi Kralupy nad Vltavou a Ústím nad Labem, v úseku Dolní Beřkovice – Hněvice, došlo po bouřce k poruše zabezpečovacího zařízení. Cestující musí počítat se zpožděním vlaků přibližně 10 až 30 minut.
Komplikace nastaly také v Mělníku na kruhovém objezdu u společnosti Akuma, kde se připravovalo vyproštění havarovaného nákladního vozidla. Řidiči by měli v této lokalitě počítat se zvýšenou opatrností a možným omezením provozu.
Meteorologové upozorňují, že po přechodu bouřek mohou na některých místech zůstávat popadané větve, podmáčené komunikace nebo další překážky. Při cestách je proto na místě zvýšená opatrnost.
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