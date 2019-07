Blues před Dírou otevře Justin Lavash

První letošní páteční setkání v mělnickém podloubí před známým barem Díra bude patřit fenomenálnímu kytaristovi, skladateli a zpěvákovi Justinu Lavashovi. Tento britský muzikant, který žije od roku 2004 v Praze, si postupně vypracoval pověst vyhledávaného performera nejen v naší republice. Jeho hudba se ubírá napříč styly mezi blues,

folkem a jazzem. S hudbou začínal v rodné Anglii s indie rockovou kapelou a v roce 1990 se přestěhoval do Francie, kde hrál několik let po klubech blues a studoval „vybrnkávací” techniku hry Marcela Dadiho. Po návratu do Británie se připojil k jazzové scéně raných devadesátých let, cestoval na zámořských lodích a také se věnoval studiové práci. Virtuózní hra na kytaru často nechá užaslé publikum s otázkou, jak dokáže jeden muž na jeden nástroj

vytvořit polyfonii tolika vrstev.

Základem Lavashova stylu je sice klasická vybrnkávací technika, ale nepřekvapí ani prvky psychedelie, tanečního funky či naopak lyrické anebo dramatické balady. Jeho syrový zpěv vtáhne posluchače do skladeb, kde silné, někdy autobiografické, příběhy se střídají s poetikou. Díky svému fenoménu je vyhledáván mnohými českými muzikanty jako například Lenka Dusilová (skladby „Brother” na CD Baromantika či „Mayday” na CD V hodině smrti), Michal Horáček(„Dizzy and stranded in Prague” z alba Český Kalendář), Monika Načeva (CD Milostný Slabiky), Radúza (CD Marathon), DG 307 či Vladimir Merta. Dvě z nich – „Brother” a „Dizzy and stranded in Prague” obdržely ocenění v soutěži Anděl v letech 2012 a 2013.

Jeho dosud poslední album „Live in Prague Vol. 2L“, které vyšlo na podzim loňského roku je mixem jeho starších, ale i novějšíchch písní ze studiových alb či dřívějších demo nahrávek. Nové aranžmá všech skladeb dává vyniknout atmosféře živého vystoupení.

A ty určitě zazní i v pátek 5. července od 21 hodin na náměstí Míru. A jako vždy, kdy zde či v klubu Stará Mydlárna vystoupí to bude opět skvělý zážitek!

