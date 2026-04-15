Blíží se přijímací zkoušky. Nemocnice Mělník a místní zdravotnická škola připravují budoucí sestry už během studia

Pepa Kowanda

Přijímací zkoušky na střední školy představují pro mnoho mladých lidí důležitý životní krok. U zájemců o zdravotnické obory jde zároveň o první etapu na cestě k profesi, která má ve společnosti velký význam. Právě v tomto směru ukazuje spolupráce Nemocnice Mělník a místní střední zdravotnické školy, jak důležité je propojit školní výuku s reálnou praxí.

Zkušenosti z nemocničního prostředí potvrzují, že studenti, kteří se s provozem zdravotnictví setkají už během studia, si na budoucí povolání zvykají mnohem rychleji a častěji v oboru zůstávají i po dokončení školy. To je obzvlášť důležité v době, kdy v českém zdravotnictví stále chybí kvalifikované zdravotní sestry.

Model spolupráce mezi nemocnicí a školou je postavený na propojení teoretických znalostí s praktickými zkušenostmi. Studenti tak nezískávají jen vědomosti z učebnic, ale mají možnost poznat skutečný chod nemocničních oddělení, komunikaci s pacienty i týmovou práci se zdravotnickým personálem.

Velkou výhodou tohoto systému je, že se studenti dostávají do praxe už po druhém ročníku, tedy dříve, než bývá běžné. Nejde přitom pouze o krátké návštěvy nebo exkurze, ale o postupné seznamování s každodenním provozem nemocnice. Díky tomu si mohou lépe osvojit pracovní návyky a získat jistotu v kontaktu s pacienty.

Vedle odborných znalostí se klade důraz také na rozvoj komunikačních schopností. Právě schopnost efektivně komunikovat s pacienty, kolegy i lékaři patří mezi klíčové předpoklady pro úspěšné působení v této profesi. Odborníci upozorňují, že kvalitní příprava v této oblasti může výrazně zvýšit šanci, že absolventi ve zdravotnictví zůstanou dlouhodobě pracovat.

Profese zdravotní sestry má navíc dlouhodobě velmi dobré uplatnění na trhu práce. Nezaměstnanost v tomto oboru je minimální a poptávka po kvalifikovaných pracovnících nadále roste. I přes technologický pokrok a nástup umělé inteligence zůstává role zdravotní sestry nenahraditelná, protože stojí na lidském přístupu, důvěře a empatii.

Fotografie převzato: středníškoly.com

