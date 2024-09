Bezpečnostní opatření na mělnických školách přibývají

V minulých týdnech se staly školy terčem útoků. Útočník vyhrožoval e-mailem také na mělnických základních školách. Vzhledem k nárůstu bezpečnostních rizik přibývají na všech školách postupně mnohá bezpečnostní opatření. Policie, městská i státní, pořádají školení, jejichž součástí je i nácvik krizových situací. Zároveň vydávají doporučení, jak se v těchto případech chovat.

„Zajistit bezpečné prostředí je prioritou ředitelů všech škol. Město podporuje veškeré aktivity, které mohou krizovým situacím předcházet a které připraví žáky i pedagogy na různé scénáře případného útoku,“ říká starosta města Mělník Tomáš Martinec.

Běžnou normou na mělnických školách je, že se vstupní dveře přes den i v noci zamykají před nevítanými hosty. Vstoupit je možné pouze po zazvonění a identifikaci například prostřednictvím videotelefonu. Na některých školách funguje elektronický zámek. Osoby, které jsou pověřené k vyzvedávání dětí, musí být předem zaevidované, aby nemohl nikdo vejít pod vymyšlenou záminkou. Součástí bezpečnostního systému jsou často také kamery. „Tato opatření fungují na jednotlivých školách různě dlouhou dobu a postupně se zdokonalují tak, aby byly co nejefektivnější a přitom co nejméně omezovaly běžný provoz škol a vyzvedávání dětí rodiči,“ uvedl místostarosta města Petr Kowanda, do jehož gesce školy spadají.

Samozřejmostí na školách je pak také zákaz nošení například nožů a dalších předmětů, které mohou být potenciálně nebezpečné.

„Zaměstnanci škol se mimo to účastní školení a praktických nácviků. Pravidelně také probíhá zkouška evakuace budov,“ říká Petr Kowanda. „Školení pro nás organizuje Policie ČR. Dále v naší škole již dvakrát proběhl praktický nácvik policejního zásahu pro případ napadení školy útočníkem,“ upřesňuje například ředitel Základní školy Jindřicha Matiegky Vladimír Škuta. Podobnými kurzy procházejí i pedagogové na ostatních školách. „Všichni učitelé absolvovali kurz Deeskalace konfliktů zaměřený na krizovou komunikaci, asertivitu, vyjednávání, krizové scénáře a jejich řešení. Důležitou součástí kurzu byl nácvik modelových situací. Vedení školy se dále zúčastnilo školení Policie ČR Středočeského kraje na přítomnost aktivního střelce v budově,“ dodává ředitelka ZŠ Jaroslava Seiferta Michaela Vacková.

Školy spolupracují velmi úzce jak s Policií ČR, tak i s Městskou policií Mělník. „Pravidelně spolupracujeme s městskou policií, která chodí do naší MŠ se svými preventivními programy. Jsou vždy skvělé, pro děti velmi přínosné, protože policisté je dělají interaktivní, prožitkové a uchopitelné i pro malé děti. Děti v této oblasti vzděláváme také formou her, divadelních představení a podobně,“ vyzdvihuje ředitelka MŠ Pohádka Klára Helemiková fakt, že preventivní práce s dětmi začíná už v nejútlejším věku. Podle ředitelky MŠ Zvoneček Ivany Hořejší probíhá i v mateřských školách školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a zdravovědy. „S dětmi provádíme nácvik evakuace v případě ohrožení. Edukace probíhá, jak u dětí a zaměstnanců, ale i u zákonných zástupců,“ dodává Ivana Hořejší.

Se skutečným agresorem se na školách setkávají pedagogové zatím jen velmi výjimečně. A pokud ano, tak bezpečnostní opatření ihned zpřísňují. „V minulém školním roce jsme řešili jednu konfliktní situaci, která následně při konzultaci se zřizovatelem a policií vedla k návrhu dalších dílčích bezpečnostních opatření,“ zdůraznila ředitelka ZŠ Jaroslava Seiferta Michaela Vacková.

Policie se možným hrozbám věnuje s maximálním nasazením a rizika rozhodně nikdy nepodceňuje. „Cílem je ochránit školy, žáky a pedagogy před hrozbou a samozřejmě i vypátrat autora těchto výhrůžek,“ uvedla manažerka prevence kriminality města Mělník Radka Srbová z městské policie. V doporučení, které dostali ředitelé škol, žádali preventisté o zvýšenou obezřetnost vůči možným bezpečnostním hrozbám v rámci jednotlivých škol. Jakékoliv podezřelé chování mají hlásit na linku 158. V případě telefonátů je třeba si zapsat ihned detaily hovoru, ideálně číslo volajícího (pokud se zobrazuje) a zjistit od volajícího maximum informací, které by mohly přispět k jeho dopadení. Nutnost ihned informovat policii platí i pro e-mailové varování.