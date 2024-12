Betlémské světlo dorazilo do Mělníka. Kde si ho můžete vyzvednout?

Jako každoročně i letos těsně před příchodem vánočních svátků rozvážejí skauti z mnoha zemí Betlémské světýlko. Světlo je zažehnuté v místě narození Ježíše Krista v Betlémě a do České republiky bude vánoční plamínek dovezen skautskou delegací, která světlo převezme a doveze do všech koutů země. Štafetou se plamínek Betlémského světla rozšiřuje do velkého množství měst a obcí. Obvykle se nosí do Evangelických i katolických kostelů, představitelům měst, ale také do domovů důchodců, mateřských školek, nemocnic a na hřbitovy. Pro skauty je Betlémské světlo symbolem míru a přátelství.

Akci Betlémské světlo zastřešuje spolek Junák – český skaut, který je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku a největším hnutím mladých na světě.

Letos převezmou Betlémské světýlko zástupci mělnických oddílů skautů a skautek (již po jednadvacátý rok), a to na vlakovém nádraží v Mělníku v sobotu dne 21.12.2024 v 10:14 hodin, které bude následně předáno na faru v Mělníku a na farmu Jahodárny ve Vraňanech.

Do svých domácností si může široká veřejnost světýlko vyzvednout dne 24.12.2024 u hřbitova na ulici Pražská od 10.00 do 12.00 hodin.