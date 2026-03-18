Kokořín Mělnicko Mělník TOP Zprávy

Aujeszkyho choroba na Mělnicku: Riziko pro psy roste

Pepa Kowanda

V některých oblastech Česka se znovu objevuje nebezpečná virová nákaza známá jako Aujeszkyho choroba. Ta se přirozeně vyskytuje především u divokých prasat, která fungují jako její hlavní přenašeči. Pro ostatní zvířata, zejména psy, je však infekce prakticky vždy smrtelná.

Riziko přenosu v přírodě

K nákaze může dojít například při kontaktu psa s infikovaným divočákem nebo jeho tkáněmi. Nebezpečné je i pozření syrového masa. Právě lovečtí psi patří mezi nejohroženější skupiny, protože se do kontaktu s divokou zvěří dostávají nejčastěji.

Smrtelný průběh bez léčby

Aujeszkyho choroba je velmi závažná – u nakažených zvířat má rychlý průběh a neexistuje účinná léčba. U psů obvykle končí úhynem během několika dní od propuknutí příznaků.

Jaké jsou příznaky

Nemoc se může projevovat změnami chování, silným neklidem, svěděním nebo neurologickými problémy. Průběh je rychlý a dramatický, což z ní činí jednu z nejnebezpečnějších nákaz pro domácí mazlíčky.

Člověk ohrožen není

Dobrou zprávou je, že tato nemoc nepředstavuje riziko pro člověka. Virus sice napadá většinu savců, ale lidé a primáti jsou vůči němu odolní.

Na co si dát pozor:

  • nenechávat psy volně pobíhat v oblastech s výskytem divočáků

  • zabránit kontaktu se zvěří nebo kadávery

  • nekrmit psy syrovým masem z neznámého původu

Počet přečtení: 1 529

