Aujeszkyho choroba na Mělnicku: Riziko pro psy roste
V některých oblastech Česka se znovu objevuje nebezpečná virová nákaza známá jako Aujeszkyho choroba. Ta se přirozeně vyskytuje především u divokých prasat, která fungují jako její hlavní přenašeči. Pro ostatní zvířata, zejména psy, je však infekce prakticky vždy smrtelná.
Riziko přenosu v přírodě
K nákaze může dojít například při kontaktu psa s infikovaným divočákem nebo jeho tkáněmi. Nebezpečné je i pozření syrového masa. Právě lovečtí psi patří mezi nejohroženější skupiny, protože se do kontaktu s divokou zvěří dostávají nejčastěji.
Smrtelný průběh bez léčby
Aujeszkyho choroba je velmi závažná – u nakažených zvířat má rychlý průběh a neexistuje účinná léčba. U psů obvykle končí úhynem během několika dní od propuknutí příznaků.
Jaké jsou příznaky
Nemoc se může projevovat změnami chování, silným neklidem, svěděním nebo neurologickými problémy. Průběh je rychlý a dramatický, což z ní činí jednu z nejnebezpečnějších nákaz pro domácí mazlíčky.
Člověk ohrožen není
Dobrou zprávou je, že tato nemoc nepředstavuje riziko pro člověka. Virus sice napadá většinu savců, ale lidé a primáti jsou vůči němu odolní.
Na co si dát pozor:
nenechávat psy volně pobíhat v oblastech s výskytem divočáků
zabránit kontaktu se zvěří nebo kadávery
nekrmit psy syrovým masem z neznámého původu