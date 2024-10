Akce ve středních Čechách v listopadu? Zimní prohlídka hradu, Svatohubertské slavnosti a první vánoční akce

Blížící se listopad bude bohatý. Alespoň co se akcí týče. Ve Středočeském kraji jsou přípravy v plném proudu. Podívejte se na souhrn těch nejzajímavějších akcí napříč regiony:

Svatohubertské slavnosti, zámek Loučeň

2. 11.

U příležitosti listopadového svátku patrona myslivosti Huberta pořádá zámek Loučeň tradiční Svatohubertské slavnosti. Na příchozí čeká den plný zážitků, ale také hudby, sokolnictví, myslivecké kynologie, umění a českých tradic. Zhruba 20 zastavení na téma myslivosti se zaměří především na děti. Pro uměnímilovné účastníky je připraven koncert barokní lovecké hudby a zážitkem bude i troubená a zpívaná Svatohubertská Mše Svatá.

Světelný park na Nováku, Areál Nový rybník Příbram

2.11.2024-12.1.2025

Příbram se letos stane místem výjimečné podívané. Ve volnočasovém areálu Nový rybník bude 2. listopadu otevřena výstava Světelný vodní svět, která bude probíhat až do 12. ledna 2025. Na návštěvníky čekají nádherné světelné sochy a dekorace z desítek tisíc LED světel, rozsvěcující plochy i cesty areálu každý den od 16 do 21 hodin. Magickou atmosféru a světelné příběhy si zamilují všichni.

Svatomartinský průvod v Týnci nad Sázavou

11.11.

Každoročně na svatého Martina se lidé v Týnci scházejí na jedné z nejkrásnějších a nejtradičnějších událostí města – Svatomartinském průvodu. Tato událost slouží jako oslava solidarity, tradic a přátelství, a přivádí do ulic města radost a teplé světlo ve chvíli, kdy se stmívá. Svatomartinský průvod odstartuje ve večerních hodinách před městským úřadem. K průvodu se sejdou nejenom děti s lucernami a malými svíčkami. V zahradě kulturního centra je připraven program a občerstvení.

Večerní prohlídka zámku Konopiště

13., 27.11.

Večerní prohlídka zámku pod názvem „Habsburkové domovem i v českých zemích“ je věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří zámek Konopiště navštívili nebo vlastnili. Účastníky čeká působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Uvidí také spoustu historických předmětů včetně

osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které nejsou běžně přístupné.

Strašidelné podzemí v Hornickém skanzenu Mayrau, Vinařice

16. 11.

Vydejte se s lampou do podzemí Hornického skanzenu Mayrau, který je jediným dochovaným a veřejnosti přístupným areálem v regionu. Kromě objevování strašidelného podzemí budou připraveny výtvarné dílny, kde si děti vytvoří vlastní světlo – kahan, se kterým sestoupí do podzemí plného tajemství a překvapení. Nezapomeňte s sebou zavařovací sklenice. Akce se koná od 14 do 18 hodin.

17. listopad v Památníku Vojna, Lešetice

17.11.

Při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii bude v pátek 17. listopadu Památník Vojna otevřen široké veřejnosti. Od 9 do 16 hodin budou probíhat prohlídky areálu někdejšího pracovního tábora pro odpůrce komunistického režimu. Tématu 17. listopadu 1939 a 1989 na Příbramsku se věnuje inovovaná výstava, kterou zde mohou návštěvníci vidět. Její první část nabízí pohled do méně známé kapitoly našich moderních dějin a přiblíží likvidaci Vysoké školy báňské 17. listopadu 1939 nacistickými okupanty a odvlečení 16 jejích studentů do KT Sachsenhausen. Druhá část výstavy pojednává o událostech po 17. 11. 1989 v Příbrami.

Příběh vánočního stromečku, zámek Loučeň

23. 11. 2024 – 23. 1. 2025

Již sedmý ročník Příběhu vánočního stromečku, letos s podtitulem Cesta kolem světa, začíná v sobotu 23. listopadu na zámku Loučeň. Vánoční atmosféra, nazdobené stromečky i průvodci v kostýmech na vás budou čekat každý den v týdnu, včetně sobot a nedělí, až do 23. ledna 2025. Kromě prohlídek je připravena dílna, kde si můžete nazdobit vlastní ozdobu.

Zimní víkendové prohlídky na hradě Český Šternberk

listopad

Hrad je pro návštěvníky otevřen i v zimních měsících, prohlídky začínají vždy v sobotu a v neděli v 11 a ve 14 hodin. Hrad Český Šternberk, který byl vystaven na ostrohu nad řekou Sázavou, zve k prohlídce, při které navštívíte 15 místností bohatě zařízených mobiliářem z různých stylových období, poznáte významné členy sternberské rodiny a nahlédnete do jejich způsobu života. Seznámíte se také s kolekcí mědirytin z období třicetileté války, která je jednou z největších monotematických sbírek grafických listů v Evropě.

Advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb, skanzen Kouřim

30.11. – 30.12.

Připomeňte si tradice adventu a seznamte se s tím, jaké obyčeje se na českém venkově udržovaly od začátku prosince do svátku Tří králů. Instalace v chalupě z Budče přiblíží atmosféru přástek s tradičním pohoštěním. Adventní čas připomenou různé způsoby věštění a tajemné obchůzky maškar – Barborek, Ambrože a Lucek. Ve světnici domku z Krchleb se seznámíte s tradicí mikulášské nadílky a prohlédnete si také svátečně vyzdobenou světnici s prostřeným štědrovečerním stolem, stromkem, betlémem a svatoštěpánskou výslužkou pro služebnou čeleď.