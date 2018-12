Adventní Běh Boudeckou roklí

Již osmým rokem se uskuteční tato adventní sportovní akce, kterou pořádá T.J. Sokol Mšeno. Závodníci se tak opět postaví na start tuto třetí adventní neděli 16. prosince v 10 hodin ve Vojtěchově na kraji lesa, jenž ústí do Boudecké rokle kde zároveň bude i cíl. Jelikož touto akcí se uzavírá běžecký přebor Mšenské běhy jenž tvoří Mšenská desítka, Běh Debří, a konečně Běh Boudeckou roklí, vyhlašují se i celkové výsledky této série závodů.

Běh je určen pro všechny, kdo mají rádi pohyb na čerstvém vzduchu a chtějí netradičním, ale důstojným způsobem oslavit adventní čas. Opět se tak poběží v těchto kategoriích: předškoláci do 5 let, mladší žáci 6-7 let (300m),

mladší žáci I-II 8-9 let, 10-11let (600m),

starší žáci I-II 12 – 13 let, 14 – 15 let (1,2 km),

dorost, ženy, ženy veteránky (3,4 km),

muži, muži veteráni (6,8 km)

Každý, kdo běhá pro zábavu a nikoli jen pro výsledky ze závodů, jistě zase donese i vzorek domácího cukroví a zejména vlastní grog nejenom pro zahřátí.

Jeho ochutnávkou tak vyvrcholí toto přátelské setkání a určitě si všichni užijí předvánoční atmosféru v tomto krásném koutu zdejšího kraje.

