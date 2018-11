„Hoří má panenko…“ tentokrát ve Štětí

Kdo by neznal dnes již klasickou scénu o rozkradené tombole na hasičském bále. Jasně, je to ze slavného filmu pánů Miloše Formana, Jaroslava Papouška a Ivana Passera, který v 60. letech pobouřil nejen většinu hasičů, úředníků a politiků, ale i všechny, kteří se v něm poznali. Snímek, který byl nominován na Oskara, a místo toho šel do „trezoru“ vypráví příběh, který je stále stejně aktuální jako před více než padesáti lety.

A tak vznikla i divadelní verze, kterou s laskavým svolením autorů připravilo Docela velké divadlo. Této soubor je volné sdružení umělců ve svobodném povolání, kteří spolu pracují jen proto, že se jim chce, vzniklo 1. září 1996 a dnes sdružuje téměř 40 umělců, kteří se podílejí na jednotlivých inscenacích. Divadlo od svého vzniku odehrálo více než 7000 představení, která zhlédlo téměř 2.000 000 diváků doma i v zahraničí (Austrálie, USA, Kanada, Mexico, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Rakousko, Chorvatsko, Srbsko, Slovensko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Arménie…). Soubor má sídlo v Litvínově ve vlastní divadelní budově, kterou se snaží vrátit do její původní podoby. Svou stálou pražskou scénu má i v Divadle U Hasičů, pravidelně hostuje také v brněnském Divadle Bolka Polívky a v divadlech a domech kultury po celé naší republice.

A nyní se představí i v Kulturním středisku ve Štětí právě adaptací tohoto klasického filmu. V režii Jurije Galina hrají Pavel Nový alternace Vladimír Kratina, David Suchařípa, Jana Galinová, Robert Stodůlka, Petr Kozák, Petr Erlitz, Michal Žižka, Jaroslava Zimová, Lenka Lavičková, Lucie Randáková, Kristýna Lišková a další.

V pátek 30. listopadu od 19 hodin se zdejší diváci opět přesvědčí, že děj je stále aktuální, neboť lidi nepřestali ani lhát ani krást a chovají se v podstatě pořád stejně…

