Pozvánka na Libčické posvícení

Víkend po svátku sv.Bartoloměje jenž připadá na 24. srpna patří zdejšímu posvícení neboť zdejší kostel je zasvěcen tomuto svatému. Letos to připadá přesně na ten poslední srpnový. Avšak celé to zahájí slavnostní Mše svatá v kostele sv.Bartoloměje v den jeho svátku, tj.ve čtvrtek 24. srpna. V pátek proběhne Zahradní koncert na němž vystoupí opět legendární skupina Schovanky a její hosté, kapela Five Foxies. A po celý víkend bude následovat pestrý program. Proběhnou sportovní turnaje v tenisu i házené a fotbalové zápasy jak v rámci mistrovského utkání, tak přátelský zápas staré gardy. K dobré pohodě zahraje skupina se sympatickým názvem Rumtorát, dále zazpívají Andrea a Hanka a na zdejší plovárně proběhne Diskopárty kde nejlepší hity všech dob zahraje DJ Pepino. Bude možno si prohlédnout výstavu drobného domácího zvířectva i exotů. Po celé tři dny bude na náplavce všem k dispozici Lunapark Helfer, a sobotní večer odtud oblohu rozzáří ohňostroj. Samozřejmě nebudou chybět ani četné stánky s nejrozmanitějším zbožím i občerstvením.

