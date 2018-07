NeraHnutí sází na kampaň zdola

Černým koněm komunálních voleb v Neratovicích bude zřejmě kandidátka NeraHnutí. Tomu se v předstihu podařilo nasbírat potřebný počet podpisů pro podání kandidátky. Ptali jsme se lídra kandidátky, Pavla Šandy.

Stojíte v čele kandidátky NeraHnutí jako bývalý sociální demokrat. V čem se NeraHnutí liší od kandidátky ČSSD v minulých komunálních volbách?

Rád bych upřesnil, že svými postoji jsem stále sociální demokrat, jen už nejsem členem ČSSD. Ale k otázce. Kandidátka NeraHnutí představuje širší hnutí zdola. Vybrali jsme na ni nejlepší lidi z několika kandidátek z minulých voleb a řadu dalších lidí aktivních v našem městě.

Nemáte strach, že v NeraHnutí nebude panovat názorová shoda?

Náš program vznikl do značné míry z potřeb lidí ve městě a v reakci na chybnou politiku současného vedení města. Nebylo to tak, že bychom nejprve dali dohromady partu kamarádů a pak přemýšleli, co se bude lidem ve městě líbit, aby nás volili.

Postupovali jsme opačně. Základní rysy programu vznikaly zejména při střetech se současným vedení radnice ohledně zásadních témat, jako je otázka záměru teplického podnikatele postavit za sídlištěm Na Výsluní na ploše 5 500 m2 rozsáhlé obchodní centrum. Dále řešení parkování ve městě či umístění přístaviště na Labi, a v poslední době zejména četné nesouhlasné připomínky k návrhu nového územního plánu.

S tímto programem jsme oslovili lidi ve svém okolí a vyzvali je, aby se stali podporovateli NeraHnutí. Během dvou týdnů nás bylo přes sto, a to na základě podpory našeho programu. Čili v politice na městské úrovni panuje v NeraHnutí velká shoda.

Je tedy vaše kandidátka levicová nebo pravicová?

Osobně si myslím, že náš program je spíše vlevo od středu, ale podporují jej i lidé, kteří se považují za pravicově smýšlející. Z mého pohledu nedává smysl se o tom dohadovat. Podstatné je, že jde o program, který je skutečně pro lidi, kteří v našem městě žijí, reaguje na jejich reálné problémy a chce je řešit spolu s nimi.

Co podle Vás nejvíce oslovuje lidi na programu NeraHnutí?

Nejen na petičních stáncích jsme hovořili s velkým počtem lidí. Lidé chtějí změnu. Jsou znepokojeni tím, jak koalice vychází vstříc investorovi obchodního centra na úkor kvality života nejen na přilehlém sídlišti. Jsou znepokojeni návrhem nového územního plánu, jehož přijetí by znamenalo konec zahrádkářské kolonie za Kojetickým potokem a četných ploch parkové zeleně po celém městě.

Lidé chápou, že řešit parkování jinak než výstavbou parkovacích domů by znamenalo obrovskou devastaci zeleně ve městě. Přitom jsme byli vždy město zeleně a je to jedna z hlavních věcí, kvůli které chtějí lidé v Neratovicích bydlet.

Lidé mají také obavy, jaké důsledky bude mít privatizace 80 % městských bytů, a schvalují náš plán vybudovat nové městské byty. Dobrý ohlas má i náš plán založit komunitní zahradu, protože mnozí lidé zejména ze sídliště touží mít alespoň malý záhon a prostor k rekreaci. Pozitivně mě překvapilo, kolik lidí má starost o kvalitu životního prostředí ve městě a jeho okolí, o třídění odpadu, apod.

Jak odhadujete šance NeraHnutí na úspěch v komunálních volbách? Kdo bude vaším největším soupeřem?

Naším největším soupeřem je rezignovanost občanů města, takový ten pocit, že nemohou ovlivnit dění kolem sebe. Volební účast v Neratovicích bývá velmi malá. Při minulých komunálních volbách z 13 tisíc voličů k volbám vůbec nepřišlo 9 tisíc lidí.

Nízká volební účast by favorizovala strany současné koalice – Neratovice jinak (STAN) a ODS. NeraHnutí jde do voleb s tím, že chce dosáhnout opravdu zásadních změn, a k tomu budeme potřebovat podporu občanů nejen u volebních uren, ale i po volbách při řešení problémů města.

Pokud uspějete, s kým byste šli nebo nešli do koalice?

NeraHnutí nejde do voleb proto, abychom seděli v opozičních lavicích nebo v zóně pro občany a dívali se na to, jak hlasovací stroj vládnoucí koalice dělá další ústupky investorům a schvaluje současný návrh nového územního plánu. Snažíme se dát dohromady občany, aby bylo město spravováno k jejich prospěchu.

Pokud uspějeme, budeme si moci vybírat koaliční partnery podle jejich ochoty podpořit program, se kterým jdeme do voleb. Speciální případ je SPD. I jejich voliči snad pochopí, že s SPD do koalice jít nemůžeme a že změnu k lepšímu v našem městě představuje NeraHnutí. Rozdělovat občany našeho města skutečně nepotřebujeme.

Zvolili jste docela nezvyklý způsob financování kampaně. Nebojíte se, že kvůli omezení výše příspěvku na 1 000 Kč nebudete mít dost peněz na kampaň?

Chceme financování kampaně postavit na malých příspěvcích od většího počtu lidí, nikoliv na vysokých příspěvcích od malého počtu lidí. Řekněme si narovinu, že se najdou firmy, pro které je financování něčí kampaně vlastně investice, od které očekává návratnost například v podobě městských zakázek. I když jistě existují podnikatelé, kteří by kampaň podpořili nezištně, naše pravidla financování zcela vylučují možný střet zájmů. Naše kampaň bude mít přesně takový rozsah výdajů, nakolik ji občané finančně podpoří.

Chtěl byste na závěr rozhovoru něco dodat?

Rád bych poděkoval všem, kdo se na kampani tak či onak podílejí. Vedeme volební kampaň zdola. Zapojují se i lidé, kteří nekandidují. Také bych rád poděkoval všem občanům, kteří podepsali naši petici, zaslali nám své podněty a návrhy, nebo s námi hovořili u našeho petičního stánku. Počítáme s nimi i po volbách, protože změny, které se chystáme prosadit, chceme prosazovat společně s občany našeho města.