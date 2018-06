Dívčí školní pěvecký sbor z Austrálie na Mělníku

Zveme vás na jedinečné vystoupení dívčího školního pěveckého sboru z Austrálie!

Benefiční akce se koná ve středu 4. července 2018 v evangelickém kostele v Krombholcově ulici od 18 hodin.

Vstupné je dobrovolné a všichni jsou vítání!

Těšit se můžete na tyto skladby významných světových autorů:

– Adoramus te, Christe (Johannes Brahms 1833 – 1897)

– Sieh nicht, was andere tun op. 22 (Karl Schiske 1916 – 1969)

– Festival Sanctus (John Leavitt 1956 – *)

– Kyrie (Mark Puddy 2018 – *)

– Innanay/Sesere Eeya (Traditional 2018 – *)

– Scarborough Fair (Traditional, arranged by Roger Emerson 2018 – *)

– I’ve Got The Music In Me (Bias Boshell arranged by Kirby Shaw 2018 – *)

– I Am Australian (Bruce Woodley and Dobe Newton arranged by – David Lawrence 2018 – *)

– Weep No More (David Childs 1969 – *)

– Salmo 150 (Ernani Aguiar 1950 – *)

– Voices of Gondwana (Stephen Leek 1959 – *)

– Und noch einige Überraschungsstücke”