Nové nákupní centrum v Byškovicích brzo otevře

Neratovice se brzy dočkají nového nákupního centra v části Byškovice. Stavba, která stojí u hlavní silnice I/9, se blíží k závěru a první zákazníci by si nové obchody měli prohlédnout už příští týden. Areál nabídne desítky obchodů a služeb a zároveň nové pracovní příležitosti pro místní obyvatele.
„Slavnostní otevření plánujeme na středu 3. prosince,“ uvedl pro Deník Jindřich Kukačka, jednatel společnosti Portin, která je investorem projektu.
Retail park zabírá zhruba 2,5 hektaru a disponuje více než 8 200 m² obchodních ploch. V první fázi se otevře přes patnáct provozoven. Podle Kukačky se přitom už nyní rýsuje možnost budoucího rozšíření areálu – plocha by se mohla zdvojnásobit. „Zájem obchodních řetězců je opravdu velký. Jednáme o tom, že projekt rozšíříme alespoň ve stejném rozsahu, jako stavíme teď. Zatím ale nemáme žádný konkrétní termín,“ uvedl.
Mezi potvrzenými značkami jsou Tesco, Jysk, Action, Pepco, Sinsay, Rossmann, CCC, Takko, Planeo Elektro, ProSpánek a Super ZOO. Součástí centra bude také Bistro WOK, lékárna Benu, trafika Traficon a čerpací stanice Benzina Orlen Expres.