💻 Mělník má modernější a bezpečnější IT zázemí

Město Mělník úspěšně dokončilo rozsáhlou modernizaci své IT infrastruktury. Projekt s názvem „Automatizace procesů a digitalizace MÚ Mělník – část A“ byl realizován za podpory evropských fondů a představuje významný krok v dalším rozvoji digitalizace městského úřadu.
Rychlejší provoz i vyšší bezpečnost
Modernizace přináší konkrétní zlepšení jak pro samotný chod úřadu, tak nepřímo i pro občany. Díky nové serverové a úložné infrastruktuře je provoz stabilnější, rychlejší a odolnější vůči technickým poruchám.
Součástí projektu bylo také posílení kybernetické bezpečnosti. Došlo ke sjednocení správy uživatelských účtů a ke zpřísnění zabezpečení přístupů, což výrazně snižuje riziko neoprávněného přístupu k citlivým datům.\\
Co modernizace přináší v praxi?
- rychlejší a stabilnější fungování městského úřadu
- vyšší zabezpečení dat
- menší riziko výpadků systémů
- lepší připravenost na další rozvoj digitálních služeb
Spolehlivější zálohování
Významnou součástí projektu byla také modernizace zálohovacího systému. Ten nyní umožňuje rychlejší obnovu provozu v případě neočekávané situace, například technické poruchy nebo kybernetického incidentu. Město tak posiluje svou připravenost na krizové scénáře.
Úspory i budoucí rozvoj
Nové technologie nepřinášejí pouze vyšší výkon, ale také ekonomický přínos. Moderní infrastruktura snižuje provozní náklady a vytváří pevný základ pro další digitalizaci služeb pro občany.
Mělník tak pokračuje v systematickém zefektivňování fungování městského úřadu a potvrzuje svůj závazek k modernímu, bezpečnému a otevřenému veřejnému prostoru.
foto převzato z fb: město Mělník