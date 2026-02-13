💻 Mělník má modernější a bezpečnější IT zázemí

Město Mělník úspěšně dokončilo rozsáhlou modernizaci své IT infrastruktury. Projekt s názvem „Automatizace procesů a digitalizace MÚ Mělník – část A“ byl realizován za podpory evropských fondů a představuje významný krok v dalším rozvoji digitalizace městského úřadu.

Rychlejší provoz i vyšší bezpečnost

Modernizace přináší konkrétní zlepšení jak pro samotný chod úřadu, tak nepřímo i pro občany. Díky nové serverové a úložné infrastruktuře je provoz stabilnější, rychlejší a odolnější vůči technickým poruchám.

Součástí projektu bylo také posílení kybernetické bezpečnosti. Došlo ke sjednocení správy uživatelských účtů a ke zpřísnění zabezpečení přístupů, což výrazně snižuje riziko neoprávněného přístupu k citlivým datům.\\

Co modernizace přináší v praxi?

  • rychlejší a stabilnější fungování městského úřadu
  • vyšší zabezpečení dat
  • menší riziko výpadků systémů
  • lepší připravenost na další rozvoj digitálních služeb

Spolehlivější zálohování

Významnou součástí projektu byla také modernizace zálohovacího systému. Ten nyní umožňuje rychlejší obnovu provozu v případě neočekávané situace, například technické poruchy nebo kybernetického incidentu. Město tak posiluje svou připravenost na krizové scénáře.

Úspory i budoucí rozvoj

Nové technologie nepřinášejí pouze vyšší výkon, ale také ekonomický přínos. Moderní infrastruktura snižuje provozní náklady a vytváří pevný základ pro další digitalizaci služeb pro občany.

Mělník tak pokračuje v systematickém zefektivňování fungování městského úřadu a potvrzuje svůj závazek k modernímu, bezpečnému a otevřenému veřejnému prostoru.

 

foto převzato z fb: město Mělník



