Zazní vánoční písně z různých koutů světa

Společenský dům Neratovice připravil pro svoje příznivce na čtvrtek 14. prosince opravdovou lahůdku. Bude to totiž Vánoční koncert Ireny Budweiserové, někdejší dlouholeté členky legendárního Spirituál kvintetu, která posluchačům nabídne ochutnávku písní z nejrůznějších koutů světa. Během večera tak zazní adventní a vánoční spirituály i gospely s českými či původními anglickými texty jako například Poor Little Jesus, Go Tell it On The Mountains, Mary Had A Baby. Kromě těchto skladeb zazní i další klasické vánoční písně ze staré Francie, Anglie, Španělska i naší provenience.

Tato vynikající zpěvačka, textařka, skladatelka a hudební pedagožka se představí posluchačům v doprovodu skvělého kytaristy Jakuba Racka ve 20 hodin.

mar