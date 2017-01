Zástupci kraje přestřihli pásku v nové mělnické sportovní hale

Hala v areálu Gymnázia Jana Palacha Mělník dokončená loni v listopadu začne nově sloužit studentům i sportovním oddílům. Její kapacita bude vytížena již od okamžiku otevření.

„Zásadní je, že se to podařilo a že studenti a různé sportovní svazy a oddíly mají na Mělnicku konečně důstojnou sportovní halu,“ řekl v pondělí po přestřižení pásky uzavírajícím otvírací ceremoniál člen zastupitelstva Středočeského kraje Milan Němec (ČSSD), jenž se o vybudování haly zasloužil ještě ve své předchozí funkci krajského radního pro oblast školství a sportu.

Otevření nového sportovního stánku Němec označil za historický okamžik pro město Mělník. „Nebylo to jednoduché a nějakou dobu to trvalo, ale jsem osobně rád, že se mi slib vybudovat halu podařilo dotáhnout do konce,“ konstatoval. „Teď už bude záležet na vedení školy, tělocvikářích, trenérech i samotných studentech, aby vytvořené materiální podmínky využili a zhodnotili,“ prohlásil Němec.

Zastupitel připomněl celospolečenský rozměr sportu. „Když děti sportují, tak je kvalita jejich života většinou lepší. Při sportu se také učí pravidlům, která se musí dodržovat. Sport dnes k životu patří a já jsem rád, že zde dnes pro něj mají podmínky,“ prohlásil Němec.

„Přeji škole i Mělníku, ať je hala co nejvíce využívaná,“ uvedl při přestřižení pásky Němcův nástupce ve funkci krajského radního Jan Skopeček (ODS). „Koneckonců příjmy z pronájmu jsou často jeden z mála zdrojů, které školy mohou využít pro další investiční činnost,“ podotkl.

Stavba nové haly, která mělnickému gymnáziu dosud citelně chyběla, začala v létě roku 2015, dokončena byla loni v listopadu. „Je to hala moderní a energeticky úsporná. Nabízí nejenom prostor pro míčové hry, ale také lezeckou stěnu a kvalitní zázemí,“ zhodnotila ředitelka Gymnázia Jana Palacha Mělník Ilona Němcová stavbu, za kterou Středočeský kraj ze svého rozpočtu zaplatil 54,5 milionu korun.

Gymnazistům nebo žákům některých mělnických základních škol bude hala k dispozici na hodiny tělocviku ve všední dny vždy do čtvrté hodiny odpolední, do desáté hodiny večerní v ní potom budou moci sportovat mělnické oddíly. „Na pravidelných trénincích tu budou házenkáři, trénovat tu budou i futsalisté a hráči florbalu. Počítá se i s tím, že o víkendech tady budou probíhat turnaje,“ přiblížila program v hale Němcová.



„Co se týče odpoledních a večerních hodin, tak je to vytíženo stoprocentně. Dopoledne je tam ještě nějaký prostor, jsme v jednání s mělnickými školami,“ uvedla ředitelka. Občanům Mělníka však škola do haly individuální přístup neumožní. Na lezeckou stěnu se tak dostanou jen jako členové některého sportovního klubu v rámci jeho pronájmu. „Pro veřejnost to provozovat nebudeme,“ dodala Němcová.

jnd