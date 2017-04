Záryby zachránily v poslední minutě bod

Fotbalová I. A třídy ve svém 19. kole sice nabídla oběma týmům z Mělnicka výhodu domácího hřiště, ale celkovým ziskem byl jen jeden bod Sokola Záryby. Ten hostil nováčka z Divišova u něhož na podzim vyhrál 4:2. Snad i proto se doma opět čekal plný bodový zisk. Záryby sice bojovaly, dostávaly se i do brankových příležitostí, ale prosadit se přes gólmana soupeře nedokázaly. Divišov šel dokonce v 84. minutě do vedení, ale v poslední minutě zápasu vyrovnal Prieložný, který tak vydoloval pro svůj tým aspoň bod. V penaltovém rozstřelu se však Záryby dvakrát netrefily a druhý bod si překvapivě odvezl Divišov. Zápas doma se nepovedl ani Pšovce Mělník. Ti diváci, kteří přišli na utkání ještě před jeho začátkem, nelitovali. Už totiž ve 2. minutě byl k vidění první gól a jak se ukázalo, byl nakonec jediný. Takže opozdilci měli smůlu, gól už neviděli. K smůle domácích to byl gól do branky domácí Pšovky, když Horky n. Jiz. využily nekoncentrovanosti domácího celku. K vidění nebyl příliš pohledný fotbal, přesto si Pšovka několik šancí vytvořit dokázala, ale efekt byl nulový. Horky sice jednou nastřelily i břevno, ale to byla jediná šance, které se od vstřelení gólu ve druhé minutě dočkaly. Domácí Pšovka propadla především v důrazu a koncovce. A tak tři body nečekaně cestovaly do Horek.

Pšovka Mělník – FC Horky n. Jiz. 0:1

Branka: 2. Šťastný. Rozhodčí: Kovář. ŽK: 0 – Kohout. Poločas: 0:1

Sokol Záryby – Jawa Divišov 1:2 po penaltách

Branky: 90. Přibyl – 84. Pekárek. Rozhodčí: Šmejkal. ŽK: Voštiar, Šašek – Svoboda. Poločas: 0:0. Penalty: 3:4.

Ostatní výsledky 19. kola: Říčany – Čelákovice 0:7 (0:5), Luštěnice – Kosmonosy 2:1 (1:1), Kunice – Velim 0:3 (0:2), Poděbrady – Polepy 0:2 (0:1), Sokoleč – Sázava 0:3 (0:3), Dobrovice B – Klíčany 5:1 (2:1).

1. Polepy 19 14 2 1 2 59:29 47

2. Sokoleč 19 11 2 1 5 49:31 38

3. Klíčany 19 10 1 3 5 47:25 35

4. Poděbrady 19 9 4 0 6 31:25 35

5. Horky n. Jiz. 19 9 2 4 4 35:30 35

6. Kosmonosy 19 9 0 5 5 42:35 32

7. Velim 19 10 0 1 8 44:29 31

8. Luštěnice 19 9 0 4 6 31:35 31

9. Pšovka Mělník 19 5 5 3 6 42:39 28

10. Sokol Záryby 19 7 2 2 8 32:35 27

11. Čelákovice 19 7 1 1 10 40:44 24

12. Sázava 19 7 1 1 10 27:36 24

13. Divišov 19 6 3 0 10 34:45 24

14. Kunice 19 4 3 2 10 24:33 20

15. Dobrovice B 19 2 3 1 13 23:61 13

16. Říčany 19 3 0 1 14 23:56 11

pet