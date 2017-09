Za muzikou do kina…

Obvykle se sem chodí na filmové projekce. Avšak Městské kino ve Štětí mimo to v měsíci září připravilo záznamy tří mimořádných hudebních vystoupení.

Již tuto středu 13. září od 18 hodin se vrací skladatel, zpěvák a kytarista legendárních Pink Floyd David Gilmour do nejstaršího amfiteátru na světě, aby odehrál další ohromující koncert. Z jeho záznamu vznikl snímek DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH, v němž zazní hity Gilmourovy sólové kariéry i klasiky z vrcholných let Pink Floyd. Pětačtyřicet let od slavné show, ze které vznikl dokumentární film Pink Floyd v Pompejích, se David Gilmour vrací na místo činu. Skladatel, zpěvák a kytarista legendárních rockerů odehrál v červenci 2016 v kulisách ruin nejstaršího amfiteátru na světě dva spektakulární koncerty. Ze záznamu vznikl ohromující snímek, v němž zazní hity Gilmourovy sólové kariéry i klasiky z vrcholných let Pink Floyd. Zatímco koncert Pink Floyd v 70. letech byl kvůli natáčení bez diváků, tentokrát dvojité show pod Vesuvem přihlíželo na 3000 fanoušků Davida Gilmoura. Jednasedmdesátiletý bard psychedelického rocku si do kapely přizval hvězdné muzikanty jako baskytaristu Guye Pratta, který vystřídal v Pink Floyd Rogera Waterse, bubeníka Steva DiStanislao, klávesistu z Rolling Stones Chucka Leavella nebo dlouholetého spolupracovníka Michaela Jacksona, Grega Phillinganese.

A v pátek 15. září od 20.00 se představí jeden z nejpopulárnějších umělců současnosti, král walzu, houslista André Rieu ve svém nedávném koncertu plném humoru, zábavy a emocí ANDRÉ RIEU – MAASTRICHT 2017. Kulisou koncertu bude znovu překrásné středověké náměstí v Andrého rodném městě Maastrichtu. Právě tam i letos vystoupí šedesátičlenný Johann Strauss Orchestra, jeho věhlasní tenoři, sopranistky a speciální hosté. Koncert Andrého Rieu je příslibem nezapomenutelného hudebního zážitku plného humoru, zábavy a emocí pro diváky všech věkových skupin. Exkluzivně v kinech uvidí diváci navíc zákulisní rozhovor se samotným Andrém.

V závěru měsíce ve čtvrtek 28. září od 18.00 si návštěvníci mohou vychutnat letošní rozlučkový koncert kapely BLACK SABBATH, v záznamu koncertu s názvem „The End of The End“. Kapela Black Sabbath se totiž letos v únoru rozloučila se svými fanoušky dvěma monstrózními koncerty ve svém domovském Birminghamu. Vznikl z nich tento koncertní snímek, který je doslova nabitý emocemi. Během vystoupeních završujících téměř půlstoletou éru vynálezců heavy metalu zazněly nejslavnější hity jako Iron Man, Paranoid nebo protiválečná War Pigs v podání původního složení kapely včetně Ozzyho Osbourna, kytaristy Tonyho Iommiho a basáka Terrence „Geezera“ Hitlera Skladby ve filmu doplní exkluzivní zákulisní záběry a osobní rozhovory, v nichž kapela vzpomíná na desetiletí společného působení. Kamera navštíví také nahrávací studio, v němž si rockeři střihnou staré skladby, které nikdy nezazněly před živým publikem.

mar