Za mimořádné pozornosti médií do Mělníka dorazil nadměrný náklad

Mělnický přístav, který provozuje společnost České přístavy, se v úterý 21. března stal ostře sledovaným místem, kam v odpoledních hodinách dorazil nadměrný náklad o rozměrech 22 x 5,70 x 6,02 m – 110 000 tun.

Tím je zásobník o kapacitě 420 metrů krychlových pro chemickou továrnu v Bělorusku. České přístavy, a.s. zajišťují logistickou podporu tohoto exportního projektu společnosti ZVU Strojírny Hradec Králové. Obrovský zásobník do Mělníka úspěšně dopravila spediční společnost Globe Line Projects s.r.o. Ten se již tento pátek po krátké přestávce vypraví po vodní labské cestě až do námořního přístavu Hamburk, kde ho dále čeká další překládka na námořní loď a poté vyrazí do místa určení.

Foto Lokaj