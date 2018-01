Za gulášem do Mlékojed

Máte chuť na dobrý gulášek? Stačí zajít do mlékojedské hasičské zbrojnice, která zcela nedávno prošla zásadní rekonstrukcí. Občanské sdružení Rotunda alias dámský klub Bre-Berušky zde totiž chystá již 7. ročník velmi oblíbeného klání ve vaření guláše „GULÁŠ OPEN 2028“. Do soutěže se může přihlásit každý správný kuchtík či kuchtička, a to v sobotu 27. ledna od 16 hodin. Fantazii se meze nekladou, tak určitě bude pestrý výběr této skvělé pochoutky.

O hodinu později již vypukne degustace jídel a ve 20 hodin vyhlášení vítězů. Ti se mohou těšit na obligátní soudek, který se stane hlavní cenou.

Následovat bude taneční zábava s muzikou včetně country překvapení.

mar