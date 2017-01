Ypsilonka přijede improvizovat do Kralup

Kulturní dům Vltava se 17. ledna stane svědkem jedinečného propojení herců a jejich kolegiální škodolibosti s diváky. Na programu bude představení Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsilonce.

Pražská Ypsilonka se před pěti lety vrátila ke svému „vynálezu“ totální improvizace. Navázala tak na legendární večery, jejichž hosty byly od 60. let až po přelom tisíciletí výrazné osobnosti jako Emil Zátopek, Miloš Kopecký, Miroslav Horníček, Josef Kemr, Václav Havel, Ivan Vyskočil, Milan Lasica, Stella Zázvorková a řada dalších.

Tentokrát ovšem budou „hosty“ sami herci. Diváci tak mohou imaginární klíčovou dírkou nahlédnout do divadelní pánské šatny a zažít tak onu atmosféru, která zde probíhá během představení. Režijního vedení večera s písničkami a vyprávěním se tentokrát ujal Martin Dejdar, kromě něj se na scéně dále představí Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Jiráň, Martin Janouš, Dominik Renč a Petr Hojer.

„Improvizace souvisela v Ypsilonce vždy se svobodou,“ řekl o Pánské šatně šéf Studia Ypsilon Jan Schmidt. „Dnes, kdy si člověk může dovolit prakticky, co chce, je improvizace ve společnosti spíš minus. Proto by se o svobodě v pravém slova smyslu mělo znovu usilovat, na základě komplexní lidské přirozenosti, kde mravnost, rozlišování dobra a zla je odlišující od ostatní přírody. Tato ypsilonská improvizace je plná legrace, smíchu a možná zdravé ironie. Podobný smysl pro humor by měl prostupovat vše,“ prohlásil.



mar